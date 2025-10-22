본문 바로가기
경과원, 보유 '바이오 원천기술' 민간기업 2곳에 이전

이영규기자

입력2025.10.22 15:59

경기도경제과학진흥원이 바이오 원천기술을 민간 기업에 이전했다.


경과원은 22일 수원 광교테크노밸리 바이오산업본부 회의실에서 도내 바이오 중소벤처스타트업 ㈜쓰리에이치랩스, ㈜나노비크와 '경과원 보유 특허 기술이전 협약식'을 갖고 공공 연구성과의 민간 이전에 나섰다.

이날 협약은 경기도가 지원하고 경과원이 개발한 바이오 원천기술을 민간기업에 이전해 신약 및 기능성 제품의 상용화를 촉진하기 위해 마련됐다.


이날 이전된 기술은 율무미강 발효추출물을 활용한 혈당 강하 조성물(㈜쓰리에이치랩스)과 경단구슬모자반 추출 푸코잔틴 화합물을 이용한 항비만 조성물(㈜나노비크) 등 2건이다.


김현곤 경기도경제과학진흥원장(왼쪽 두번째)이 22일 수원 광교테크노밸리 바이오산업본부 회의실에서 도내 바이오 중소벤처스타트업과 바이오 관련 기술이전 협약식을 가진 뒤 기념사진을 찍고 있다. 경기도경제과학진흥원 제공

혈당 강하 조성물은 경과원과 국립부경대학교가 공동개발한 기술로, 동물실험을 통해 포도당 흡수 유전자의 발현 증가 및 혈당 조절 효능이 입증됐다. 향후 당뇨병 치료제 및 기능성 식품 소재로의 활용이 기대된다.

경단구슬모자반은 해조류로 여기서 추출된 푸코잔틴 성분은 지방세포 분화 억제 활성 효과가 확인된 물질로, 비만 예방 및 개선 기능성 제품 개발에 적용 가능성이 높다.


경과원은 향후 기술이전 상담 기업을 중심으로 맞춤형 연구개발(R&D) 지원과 시제품 제작, 인증 컨설팅 등을 연계해 실질적인 사업화 성과로 이어지도록 지원할 계획이다.


김현곤 경과원장은 "이번 기술이전은 경과원이 10여 년간 축적해 온 연구개발 역량이 산업 현장에서 활용된 의미 있는 사례"라며 "앞으로도 공공 연구성과의 민간 이전을 통해 도내 바이오기업이 글로벌 시장에서 기술 자립과 경쟁력을 확보하도록 적극 지원하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
