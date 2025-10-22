이이경 사생활 폭로자 "장난이었다, AI로 조작" 사과

이이경과 '성적 대화' 나눴다 주장했다 사과

"관심받을 줄 몰랐다…책임질 것"

배우 이이경의 사생활을 폭로해 온 독일인 여성이 자신이 밝힌 내용은 사실이 아니라며 돌연 사과문을 게시했다.

자신을 독일인 여성이라고 주장해온 A씨는 22일 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 "장난으로 시작했던 글이 그렇게 많이 관심을 받을 줄 몰랐다"며 "글을 쓰고, 인공지능(AI) 사진을 쓰고 하다 보니 점점 더 실제로 그렇게 제가 생각하게 된 것 같다"고 말했다.

이어 "이경 배우님에 대해 악성 루머처럼 퍼트리게 되어서 정말 죄송하다"며 "팬심으로 시작했던 게 점점 더 감정이입을 하게 됐다"고 말했다.

A씨는 "재미로 시작한 게 점점 실제로 그렇게 된 것 같아서 죄책감을 느끼고 있다. 제가 책임을 져야 할 부분이 있다고 하면, 책임지겠다"며 "독일인이다 보니 문장 서투른 것 이해해달라"고 했다.

이이경은 지난 19일 A씨가 자신의 블로그에 '이이경과 성적인 내용의 메시지를 주고받았다'는 내용의 글을 게시하면서 사생활 논란에 휩싸였다. A씨는 '이경배우님' 등으로 저장된 한 남성과 사회관계망서비스(SNS)로 나눈 사생활 관련 대화를 공개하며 이 남성이 이이경이라고 주장했다.

이에 대해 이이경 측은 사실무근이라며 법적 대응을 예고했다. 이이경 소속사 상영이엔티는 20일 공식 인스타그램을 통해 "온라인 커뮤니티와 SNS를 중심으로 게재 및 유포되고 있는 사안과 관련해 허위 사실 유포 및 악성 루머 등으로 인한 피해에 대해 법적 조치를 준비 중"이라며 "본 사안의 심각성에 따라 허위 사실 유포에 따른 직·간접적 손해 규모를 산정해 모든 조치를 취할 예정"이라고 했다.





