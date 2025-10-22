'평택시 음식문화축제' 25일 농업생태원에서 개최

요리경연대회 평가단·베이킹 체험 참가자 모집

경기도 평택시는 오는 25일 농업생태원에서 '2025 평택시 음식문화축제'를 개최한다.

축제에서는 ▲전국 요리경연대회 ▲평택 지역 맛집 및 세계음식 시식·체험관 ▲노 오븐 베이킹 체험관 ▲탄소중립 실천·홍보관 등 다양한 프로그램이 운영된다.

전국 요리경연대회에는 일반부 10팀, 가족부 8팀 등 총 18팀이 본선서 경연을 펼친다.

시는 대회에서 시민 현장평가단도 사전 모집한다. 현장평가단은 24일 일반부와 가족부 각 20명씩 무작위로 선착순 신청을 받는다. 고등학생 이상이라면 누구나 신청할 수 있다.

인재홍 제과명장이 진행하는 베이킹 체험 참가자 12팀도 모집한다. 희망자는 24일 평택예총 공식 블로그 및 평택시청 홈페이지 내 네이버 폼으로 선착순 신청하면 된다.

축제 당일에는 2회에 걸쳐 박성용 대한제과협회 지부장의 베이킹 체험이 진행된다. 현장에서 회차별 12팀씩 선착순으로 참가자를 모집한다.





