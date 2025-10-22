본문 바로가기
Dim영역
사회
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

지역

'평택시 음식문화축제' 25일 농업생태원에서 개최

정두환기자

입력2025.10.22 15:08

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

요리경연대회 평가단·베이킹 체험 참가자 모집

경기도 평택시는 오는 25일 농업생태원에서 '2025 평택시 음식문화축제'를 개최한다.

'평택시 음식문화축제' 25일 농업생태원에서 개최
AD
원본보기 아이콘

축제에서는 ▲전국 요리경연대회 ▲평택 지역 맛집 및 세계음식 시식·체험관 ▲노 오븐 베이킹 체험관 ▲탄소중립 실천·홍보관 등 다양한 프로그램이 운영된다.


전국 요리경연대회에는 일반부 10팀, 가족부 8팀 등 총 18팀이 본선서 경연을 펼친다.

시는 대회에서 시민 현장평가단도 사전 모집한다. 현장평가단은 24일 일반부와 가족부 각 20명씩 무작위로 선착순 신청을 받는다. 고등학생 이상이라면 누구나 신청할 수 있다.


인재홍 제과명장이 진행하는 베이킹 체험 참가자 12팀도 모집한다. 희망자는 24일 평택예총 공식 블로그 및 평택시청 홈페이지 내 네이버 폼으로 선착순 신청하면 된다.


축제 당일에는 2회에 걸쳐 박성용 대한제과협회 지부장의 베이킹 체험이 진행된다. 현장에서 회차별 12팀씩 선착순으로 참가자를 모집한다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"돌반지 진작 팔았어야 했나"…금값, '12년 만의 최대 낙폭' 5.7% 급락 "돌반지 진작 팔았어야 했나"…금값, '12년 만의 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

배달의 지옥에 빠진 치느님4년새 '1만원' 가격 인상

"살 빼는 '위고○○'"…일반 식품 '사기 광고' 주의보

러닝 전성시대, 광화문·회현역엔 이것까지 생겼다

"동남아 여행 가려고 했는데 취소"'…캄보디아 포비아에 여행사 '초긴장'

"3년을 기다렸다" 청년 3만3000명, 오늘부터 최대 1080만원 받는다

기록적 랠리 코스피, 버블일까?

특검 "김건희가 통일교 측에서 받은 목걸이·샤넬백 확보"

새로운 이슈 보기