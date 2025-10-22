"직원 아이디어가 혁신으로"…현대차·기아, 아이디어 페스티벌 개최

22일 남양연구소에서 제16회 행사 개최

현대자동차·기아는 22일 남양연구소에서 임직원들이 창의적인 아이디어를 제안하고 실물까지 제작해 발표하는 '2025 아이디어 페스티벌' 본선 경연을 진행했다.

올해로 16회를 맞은 아이디어 페스티벌은 현대차·기아 R&D 본부·AVP본부가 2010년부터 매년 개최해 온 행사다. 임직원들의 연구개발 의지를 북돋우고, 창의적인 연구 분위기를 조성하는 데 기여해왔다.

2025 아이디어 페스티벌은 '글로벌 챌린저'를 주제로 개최됐다. 이를 위해 지난 4월부터 사내 임직원을 대상으로 미래 모빌리티의 새로운 가능성을 보여줄 혁신 아이디어를 공모했다.

현대차·기아는 사전심사를 거쳐 본선에 오른 6개 팀에게 제작비와 실물 제작 공간 등을 지원했으며, 이를 바탕으로 각 팀은 약 7개월 동안 자신의 아이디어를 실물로 구현해 낼 수 있었다.

이날 본선에서는 6개 팀이 각각 발표와 시연을 진행하며 고객의 모빌리티 경험을 확장할 다채로운 아이디어를 선보였다. ▲차량 수납 공간 잠금 시스템 '디지 로그 락 시스템' ▲트레일러 견인 성능 향상 시스템 '트레일러 토잉 프리 컨디셔닝' ▲안전벨트를 활용한 차량 제어 시스템 '디벨트' ▲조향 없이 전 방향 주행이 가능한 모빌리티 '액티브 옴니 내비게이션 트랜스포터' ▲발달 장애인의 불안증세 해소를 위한 탈부착 패드 'S.B.S' ▲차량 번호판 기반 차주 연락 서비스 '스냅 플레이트'가 경쟁을 펼쳤다.

각 팀 시연 후 역대 아이디어 페스티벌 수상자들을 비롯한 임직원 심사위원단은 작품 구현성, 독창성, 기술 적합성, 고객 지향성을 평가하고 최종 순위를 결정했다.

그 결과 액티브 옴니 내비게이션 트랜스포터를 선보인 'ANT 랩'팀이 영예의 대상을 차지했다. 대상 수상팀에게는 상금 1000만 원과 2026 CES 견학 기회가 주어졌다.

최우수상은 '디지 로그 락 시스템'과 '트레일러 토잉 프리 컨디셔닝'을 선보인 'FMV'팀과 '수퍼트레일러토잉'팀에게 각각 돌아갔다. 이들 팀은 각각 상금 500만원과 HMGICS(현대차그룹 싱가포르 글로벌 혁신센터) 견학 기회를 얻었다.

백정욱 현대차·기아 연구개발인사실장은 "아이디어 페스티벌은 현대차·기아 임직원들이 혁신의 씨앗을 싹 틔우는 장"이라며 "앞으로 더 많은 연구원이 창의 역량을 내재화할 수 있도록 적극적으로 지원할 계획"이라고 밝혔다.





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr



