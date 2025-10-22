씰리침대, ‘제8회 씰리코리아 오픈 전국 동호인 테니스대회’ 성황리 마무리

- 지도자부 신설로 총 5개 부문 운영, MA(마스터)그룹으로 격상

- 약 1,200명 선수 및 동호인 참여… 진주 지역에 활기 불어넣어

글로벌 프리미엄 매트리스 브랜드 씰리침대(대표 윤종효)가 '제8회 씰리코리아 오픈 전국 동호인 테니스대회'를 성황리에 마무리했다.

씰리코리아와 대한테니스협회(KTA), 진주시테니스협회가 공동 주최한 이번 대회는 지난 9월 27일과 28일, 10월 18일과 19일, 총 4일간 경남 진주 남가람테니스장을 비롯한 진주 일대에서 진행됐다. 전국에서 모인 약 1,200명의 테니스 동호인이 참여해 저마다의 기량을 뽐냈으며, 참가자들과 동행한 가족 및 지인들로 인해 진주 지역은 대회 기간 뜨거운 활기로 가득했다.

올해 대회는 기존 개나리부, 남자오픈부, 전국신인부, 국화부 4개 부문에 지도자부가 추가돼 총 5개 부문으로 확대 운영됐다. 모든 경기는 복식으로 치러졌으며, 부문별 입상자에게는 '샤브레' 매트리스를 비롯한 다양한 상품과 상금이 수여됐다. 또한 수상 여부와 관계없이 모든 참가자에게 호텔식 코튼 베개 등 풍성한 기념품이 제공돼 훈훈한 분위기를 더했다.

'씰리코리아 오픈 전국 동호인 테니스대회'는 지난 2016년 첫 개최 이후 꾸준히 성장해 왔다. 2018년에는 KTA 공식 랭킹대회로 승격하는 등 권위를 인정받았으며, 2022년에는 60·70대를 대상으로 한 '씰리코리아배 전국 시니어 테니스대회'를 신설하며 꾸준히 참가 범위를 확장해왔다. 특히 올해부터는 5개 부문 운영으로 규모가 확대되며, 기존 IN(인터내셔널)그룹에서 MA(마스터)그룹으로 격상돼 한층 더 수준 높은 대회로 자리매김하게 되었다는 설명이다.

윤종효 씰리코리아 대표는 "어느덧 8회를 맞은 '씰리코리아 오픈 전국 동호인 테니스대회'가 MA(마스터) 그룹으로 격상돼 더욱 뜻깊다"며 "이번 대회를 통해 진주 지역에 활기를 불어넣을 수 있어 기쁘다"고 말했다. 이어 "앞으로도 전국의 테니스 동호인들이 즐겁고 의미 있는 경험을 이어갈 수 있도록 자원을 확대하고, 지역 사회와 생활체육인을 위한 다양한 ESG 활동도 지속적으로 이어가겠다"고 전했다.

한편, 씰리코리아는 생활체육 활성화와 저변 확대를 위해 전국 규모의 테니스 대회를 지속해서 개최 및 후원해 오고 있다. 씰리침대는 144년 전통의 글로벌 매트리스 브랜드로서 프리미엄을 넘어서는 최상의 숙면 솔루션을 제공한다. 1950년부터 정형외과 의사들과 협업을 시작한 씰리침대는 차별화된 기술력으로 최상의 수면 환경을 제공해 매트리스 본고장 미국에서 매출 1위를 이어오고 있다. 또한, 2024년 12월 기준, 국내 최다인 총 92종 제품을 한국표준협회(KSA)로부터 '라돈 안전제품' 인증을 받았으며, 주요 원부자재에 대한 안전 검사를 시작으로 출시되는 모든 완제품에 대해 RAD7 검사도 진행하고 있다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>