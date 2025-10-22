고흥몰, 누적 매출 '100억 돌파' 축하 특별 할인전

전 상품 최대 10% 할인 쿠폰 제공

전남 고흥군(군수 공영민)이 운영하는 온라인 농수축특산물 직영 쇼핑몰 고흥몰이 누적 매출 100억원 돌파를 기념해 오는 23~27일 'GO-흥! 하게 쇼핑하자' 특별 할인전을 개최한다.

이번 기획전은 고흥몰을 사랑해 준 소비자에게 감사의 마음을 전하고, 지역 농가와 함께 이룬 성과를 널리 알리기 위해 마련됐다.

행사 기간에는 고흥몰의 모든 상품을 대상으로 최대 50% 할인쿠폰이 제공된다. 소비자들은 신선한 농산물과 수산물, 가공식품 등 다양한 고흥 특산물을 더욱 합리적인 가격으로 만나볼 수 있다.

군 관계자는 "고흥몰이 누적 매출 100억원을 달성할 수 있었던 것은 소비자들의 성원과 농가의 노력 덕분이다"며 "이번 할인전은 성과를 함께 나누는 자리이자, 앞으로 더 많은 소비자가 고흥몰을 통해 지역 농수산물의 우수성을 경험할 수 있는 기회가 될 것이다"고 말했다.

한편, 고흥몰은 2019년 9월 개설 이후 온라인 소비 트렌드에 발맞춰 다양한 기획전과 적극적인 판촉 활동을 전개해 왔으며, 최근 누적 매출 100억원을 돌파하며 지역 농수산물 판로 확대와 농가소득 증대에 기여하고 있다.





