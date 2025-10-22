본문 바로가기
고흥몰, 누적 매출 '100억 돌파' 축하 특별 할인전

호남취재본부 김재승기자

입력2025.10.22 14:01

숏뉴스
불러오는 중...

전 상품 최대 10% 할인 쿠폰 제공

전남 고흥군(군수 공영민)이 운영하는 온라인 농수축특산물 직영 쇼핑몰 고흥몰이 누적 매출 100억원 돌파를 기념해 오는 23~27일 'GO-흥! 하게 쇼핑하자' 특별 할인전을 개최한다.


이번 기획전은 고흥몰을 사랑해 준 소비자에게 감사의 마음을 전하고, 지역 농가와 함께 이룬 성과를 널리 알리기 위해 마련됐다.

고흥몰이 누적 매출 100억원 돌파를 기념해 오는 23~27일 'GO-흥! 하게 쇼핑하자' 특별 할인전을 개최한다. 고흥군 제공

고흥군 제공

행사 기간에는 고흥몰의 모든 상품을 대상으로 최대 50% 할인쿠폰이 제공된다. 소비자들은 신선한 농산물과 수산물, 가공식품 등 다양한 고흥 특산물을 더욱 합리적인 가격으로 만나볼 수 있다.

군 관계자는 "고흥몰이 누적 매출 100억원을 달성할 수 있었던 것은 소비자들의 성원과 농가의 노력 덕분이다"며 "이번 할인전은 성과를 함께 나누는 자리이자, 앞으로 더 많은 소비자가 고흥몰을 통해 지역 농수산물의 우수성을 경험할 수 있는 기회가 될 것이다"고 말했다.


한편, 고흥몰은 2019년 9월 개설 이후 온라인 소비 트렌드에 발맞춰 다양한 기획전과 적극적인 판촉 활동을 전개해 왔으며, 최근 누적 매출 100억원을 돌파하며 지역 농수산물 판로 확대와 농가소득 증대에 기여하고 있다.




호남취재본부 김재승 기자 seung4986@asiae.co.kr
