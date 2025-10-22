화순군, 자동심장충격기 관리책임자 36명 교육

심폐소생술·자동심장충격기 관리 방법 등

전남 화순군은 지난 21일 관내 자동심장충격기 관리책임자 36명을 대상으로 교육을 진행했다.

22일 군에 따르면 이번 교육은 관내 응급 장비 관리를 강화하고 심정지 등 긴급 상황 발생 시 신속하게 대처할 수 있는 역량을 높이기 위해 마련됐다.

교육은 대한안전연합 소속 강사를 초빙해 ▲일반인 심폐소생술 기본 ▲자동심장충격기 관리 방법 ▲마네킹을 이용한 1:1 실습 ▲실제 응급상황 대비 상황극 등의 내용으로 100분간 진행됐으며, 참석자들에겐 수료증이 발급됐다.

군은 의무 설치기관 외 경로당, 공공기관 등 298대의 자동심장충격기가 설치돼 있고, '응급의료 포털' 웹사이트나 '응급의료 정보제공' 핸드폰 앱에서 내 주변 자동심장충격기 위치를 확인할 수 있다.

박미라 보건소장은 "자동심장충격기는 심정지 환자의 생명을 구하는 중요한 장비이므로 신속하고 정확한 사용법과 관리가 필요하다"며 "이번 교육은 단순 의무교육을 넘어 관리책임자 반복 교육으로 긴급 상황 발생 시 현장 대응능력을 높이는 데 큰 도움이 되길 바란다"고 말했다.





