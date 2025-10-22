본문 바로가기
예탁원 "스마트폰으로 주주총회 소집통지서 수령거부"

김진영기자

입력2025.10.22 11:36

증권대행 비대면 서비스를 제공 중인 한국예탁결제원이 29일 스마트폰으로 주주총회 소집통지서 수령거부를 신청할 수 있다고 알렸다.


한국예탁결제원은 2022년 7월에 '증권대행 홈페이지'를 신규 오픈해 주주를 대상으로 주식 관련 비대면 서비스를 제공하고 있다.

해당 홈페이지는 주주들의 직접 내방에 따른 불편 및 비용 발생 등을 최소화하고, 기존 대면 업무를 비대면 페이퍼리스(paperless) 방식으로 개선함으로써 ESG 경영을 실천하기 위해 개발됐다.

한국예탁결제원은 해당 홈페이지를 통해 여러 비대면 서비스를 제공 중이며 그 중 특히 '통지서 수령거부 신청', '소액주식교부 신청', '소액대금지급 신청' 서비스는 주주들의 주식 관련 업무 편의에 큰 도움이 되고 있다.


통지서 수령거부 신청은 주주들이 회사로부터 수령하는 주주총회 소집통지서, 배당통지서 등 각종 통지서의 수령거부를 신청하는 서비스다.


PC 또는 모바일(핸드폰, 태블릿PC 등)을 통해 한국예탁결제원 증권대행 홈페이지의 통지서 수령거부 신청 메뉴에 접속, 홈페이지의 안내에 따라 본인인증(휴대폰, 아이핀 등) 절차를 거쳐 수령거부 대상 통지서를 선택한 후 '신청등록'을 클릭하면 신청이 완료된다.

또 주주들은 소액주식교부 신청 메뉴에서 미수령 상태로 남아 있는 평가금액 500만원 이하의 주식(미수령 주식) 교부를 신청할 수 있으며, 소액대금지급 신청 메뉴에서 미수령 상태로 남아있는 100만원 이하의 배당금, 단주대금 등(미수령 대금)의 지급 신청도 가능하다.


다만 소액주식교부 신청 및 소액대금지급 신청의 경우 모바일(스마트폰)에서만 신청 가능하며, 미수령 주식의 평가금액이 500만원을 초과하거나, 미수령 대금이 100만원을 초과하는 경우에는 직접 한국예탁결제원을 방문해 신청해야 한다.


해당 홈페이지에서 제공하는 통지서 수령거부 신청, 소액주식교부 신청, 소액대금지급 신청 등의 서비스 대상은 한국예탁결제원을 명의개서대리인으로 선임한 회사에 한정되므로, 주주들은 서비스 신청 전 회사의 명의개서대리인을 확인할 필요가 있다.


한국예탁결제원은 "앞으로도 회사 및 주주들이 신속하고 편리하게 증권대행 서비스를 받을 수 있도록 지속해서 노력할 예정"이라고 밝혔다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

