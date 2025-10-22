순천시, 25일 오천그린광장 일원서 '2025 댕댕순천'

반려견·반려인 함께 달리는 힐링 러닝축제

순천시는 오는 25일 오후 1시 오천그린광장 일원에서 반려견과 반려인이 함께 달리는 힐링 러닝축제 '2025 댕댕순천'을 개최한다. 순천시 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 순천시가 오는 25일 오후 1시 오천그린광장 일원에서 반려견과 반려인이 함께 달리는 힐링 러닝축제 '2025 댕댕순천'을 개최한다.

22일 시에 따르면 '순천에서 행복하개'라는 슬로건으로 열리는 '2025 댕댕순천'은 반려견과 반려인이 함께 '오천그린광장~그린아일랜드~동천' 총 4km의 도심 수변을 질주하는 이벤트를 진행한다.

'2025 댕댕순천' 행사 사전참가 신청은 오는 23일까지 순천시 공식 홈페이지와 SNS를 통해 할 수 있다. 행사는 150팀(1팀당 반려견 1마리 기준) 선착순으로 접수되며, 참가비는 팀당 1만원이다. 행사 당일 추가 현장 접수도 가능하다.

참가자 전원에게는 기념 메달과 웰컴키트(간식, 스티커, 가방 등)가 제공되고, 현장에서는 '럭키 퍼피 추첨 이벤트(숙박권·펫용품 등)'도 진행될 예정이다.

시 관계자는 "2025 댕댕순천은 반려동물과 시민이 함께 즐기는 도심 축제로, 생태도시와 자연이 조화된 치유공간에서 반려견과 함께 특별한 경험을 선사할 것이다"며 "앞으로도 반려동물과 반려인뿐만 아니라 비반려인도 함께 행복을 나눌 수 있는 반려동물 친화 관광도시를 시민과 함께 만들어가겠다"고 말했다.





호남취재본부 이경환 기자 khlee2762@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>