경기도일자리재단, 28일 부천서 '5070 일자리박람회'

경기도일자리재단이 오는 28일 부천 춘의역사에서 50~70세 중장년층을 위한 '2025 경기도 5070 일자리박람회 in 부천'을 개최한다.

이날 박람회는 중장년층 재취업 지원 행사로, 중장년 구직 수요에 대응하고 상시 채용 환경을 조성하는 데 중점을 두고 마련됐다.

행사에는 동창산업, 도원교통 등 30개 지역 우수기업이 참여해 현장 면접을 실시하며, 40개사는 이력서를 받는 간접 채용 기업으로 참여한다.

도 일자리재단은 이날 ▲이력서·자기소개서 클리닉 ▲커리어 코칭 ▲재무 상담 ▲시니어 유망직업 체험 부스 등 중장년 구직자의 취업 역량 강화를 위한 다양한 부대 프로그램을 운영한다.

경기도일자리재단이 오는 28일 부천 춘의역사에서 5070 일자리박람회를 개최한다. 사진은 행사 포스터 AD 원본보기 아이콘

윤덕룡 도 일자리재단 대표이사는 "중장년 도민들의 높은 참여 열기와 현장의 반응을 통해 '경기도 5070 일자리박람회'에 대한 신뢰와 채용 기대가 커지고 있음을 체감하고 있다"며 "재단의 전문성을 바탕으로 중장년 구인기업과 구직자 모두에게 실질적이고 만족도 높은 취업 지원 서비스를 제공하기 위해 노력하겠다"고 밝혔다.

박람회 참여를 원하는 중장년 구직자는 공식 누리집(5070job.com)에 들어가 사전 등록하면 된다.

도 일자리재단은 '경기도 5070 일자리박람회'를 오는 12월3일까지 권역별로 개최한다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



