본문 바로가기
Dim영역
사회
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

지역

경기도일자리재단, 28일 부천서 '5070 일자리박람회'

이영규기자

입력2025.10.22 11:22

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기도일자리재단이 오는 28일 부천 춘의역사에서 50~70세 중장년층을 위한 '2025 경기도 5070 일자리박람회 in 부천'을 개최한다.


이날 박람회는 중장년층 재취업 지원 행사로, 중장년 구직 수요에 대응하고 상시 채용 환경을 조성하는 데 중점을 두고 마련됐다.

행사에는 동창산업, 도원교통 등 30개 지역 우수기업이 참여해 현장 면접을 실시하며, 40개사는 이력서를 받는 간접 채용 기업으로 참여한다.


도 일자리재단은 이날 ▲이력서·자기소개서 클리닉 ▲커리어 코칭 ▲재무 상담 ▲시니어 유망직업 체험 부스 등 중장년 구직자의 취업 역량 강화를 위한 다양한 부대 프로그램을 운영한다.


경기도일자리재단이 오는 28일 부천 춘의역사에서 5070 일자리박람회를 개최한다. 사진은 행사 포스터

경기도일자리재단이 오는 28일 부천 춘의역사에서 5070 일자리박람회를 개최한다. 사진은 행사 포스터

AD
원본보기 아이콘

윤덕룡 도 일자리재단 대표이사는 "중장년 도민들의 높은 참여 열기와 현장의 반응을 통해 '경기도 5070 일자리박람회'에 대한 신뢰와 채용 기대가 커지고 있음을 체감하고 있다"며 "재단의 전문성을 바탕으로 중장년 구인기업과 구직자 모두에게 실질적이고 만족도 높은 취업 지원 서비스를 제공하기 위해 노력하겠다"고 밝혔다.

박람회 참여를 원하는 중장년 구직자는 공식 누리집(5070job.com)에 들어가 사전 등록하면 된다.


도 일자리재단은 '경기도 5070 일자리박람회'를 오는 12월3일까지 권역별로 개최한다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"돌반지 진작 팔았어야 했나"…금값, '12년 만의 최대 낙폭' 5.7% 급락 "돌반지 진작 팔았어야 했나"…금값, '12년 만의 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"동남아 여행 가려고 했는데 취소"캄보디아 포비아에 여행사 '초긴장'

다카이치 '안보·경제·한일관계' 삼중 시험대

"3년을 기다렸다" 청년 3만3000명, 오늘부터 최대 1080만원 받는다

명품시계 스위스 '휘청'…트럼프 관세폭탄에 대미 수출 '반토막'

루브르서 1400억 어치 보석 도난…"역사적 피해 어떻게" "못찾을 수도" 절규

"기다렸다 사라…나는 벌써 샀다"국토부 고위직, 규제지역 '똘똘한 한 채'

'캄보디아 조직에 지인 넘겨 감금' 20대 1심 징역 10년

새로운 이슈 보기