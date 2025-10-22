세계 최고 수준의 3600t급 디젤잠수함 '장영실' 부활 … 안보위협 대응

리튬전지탑재로 도산안창호급 잠수함

대비 수중작전 지속일 수 크게 향상



조선시대 과학기술의 비약적인 발전을 이룬 당대 최고의 과학자인 장영실이 국내 잠수함 설계 및 건조기술이 집약된 세계 최고 수준의 디젤잠수함 장영실함(SS-087)으로 부활했다.

해군과 방위사업청은 22일 한화오션 거제사업장에서 장보고－Ⅲ Batch－Ⅱ 1번함인 「장영실함」 진수식을 거행했다. 장보고－Ⅲ는 3000t급 잠수함 획득사업으로서 Batch－Ⅰ은 도산안창호급 잠수함이며, 이번에 진수하는 장영실함은 Batch－Ⅱ의 첫 번째 함정이다.

국내에서 독자적으로 설계하고 건조한 장영실함은 지난 2019년 건조계약을 체결한 이후, 2021년 착공식과 2023년 기공식을 거쳐 이날 뜻깊은 진수식을 갖게 됐다.

해군의 첫 3600t급 잠수함인 장영실함은 세계 최고 수준의 디젤잠수함이자 다양한 해양안보 위협에 대한 대응능력이 한층 강화된 핵심전략자산이다.

장영실함은 기존의 도산안창호급 잠수함과 비교해 탐지 및 타격 능력, 은밀성, 생존 가능성 등 여러 분야에서 전반적으로 성능이 향상됐다.

특히, 잠수함 두뇌에 해당하는 전투체계와 눈과 귀에 해당하는 소나체계의 성능을 개선하여 정보처리와 표적탐지 능력이 향상되었으며, 육상표적 타격 능력이 강화됐다.

또한, 안정성이 검증된 리튬전지를 탑재해 수중에서의 잠항 시간과 최대속력으로 항해할 수 있는 시간이 증가하여 작전 간 노출 위험성이 줄었다. 이와 함께 함내에서 발생하는 소음과 진동을 감소시키는 다양한 저감 기법을 적용하여 수중방사소음도 줄임으로써 은밀성이 향상됐다.

아울러, 추진기 고장과 같은 비상 상황에서도 함정 기동이 가능할 수 있도록 보조추진기를 탑재하여 생존 가능성이 증가했다.

한편, 장영실함은 국내 기술로 생산한 장비 탑재를 확대했다. 이는 잠수함의 안정적인 운용에 도움이 되고, K-방산의 기술력 구축과 수출 경쟁력 강화에도 기여할 것으로 기대된다.

이날 진수식은 강동길 해군참모총장을 주빈으로 軍 주요 직위자, 수출 및 방산업계 관계자 등 각계 인사 200여명이 참석했다. 행사는 국민의례, 사업경과 보고, 함명 선포, 기념사, 유공자 포상, 축사, 진수 및 안전항해 기원 의식 순으로 진행됐다.

강동길 해군참모총장은 축사에서 "해군 창설의 아버지이신 손원일 제독님께서는 '해군은 그 자체가 현대 최신 과학의 정예(精銳)와 진수(眞髓)가 종합되어 만들어진다'고 말씀하셨다"며 "우리 기술로 건조된 장영실함이 스마트 정예 강군의 도약을 알리는 신호탄이자 대한민국 해양 수호의 핵심 전력으로서 소임을 완수할 것이라 확신한다"고 말했다.

함정 진수는 해군 관습에 따라 주빈인 강동길 해군참모총장의 부인 박미영 여사가 함정에 연결된 진수줄을 절단했다. 이는 태어난 아기의 탯줄을 끊듯 새로 건조한 함정에 생명력을 불어넣는다는 의미이다. 이어 해군참모총장 내외와 주요 내빈들이 가위로 오색테이프를 절단해 샴페인을 선체에 깨뜨리는 안전항해 기원 의식을 진행했다.

잠수함의 함명은 군사력·해양력·과학기술 발전 및 외세항쟁·독립운동 등에 기여하여 국민의 존경을 받는 인물을 선정하고 있다. 해군은 선도함의 독자적 국방기술의 집약체인 잠수함의 상징성과 K-방산 수출의 효과를 고려하여 조선시대 최고의 과학기술인으로 평가되는 장영실을 장보고-Ⅲ Batch-Ⅱ 1번함의 함명으로 제정했다.

이상우(고위공무원) 방위사업청 한국형잠수함사업단장은 "장영실함은 세계 최고 수준의 디젤잠수함이자, K-방산의 첨단과학기술 집약체로서 이번 진수식을 통해 우리 K-방산의 우수한 기술력을 국민과 전 세계 알릴 수 있는 좋은 기회였으며, 향후 K-잠수함이 세계 안보 평화를 선도할 핵심 전략자산으로서 방산수출에도 크게 기여할 것으로 기대한다"고 말했다.

김태훈(소장) 해군본부 기획관리참모부장은 "장영실함은 우리 군의 핵심전략자산으로서 한층 강화된 정밀 타격능력과 수중작전능력을 갖춰 다양한 해양 및 국가 안보 위협에 대응할 것"이라며, "앞으로도 대한민국의 해양주권을 굳건히 수호할 수 있는 첨단과학기술 기반의 해군력 건설에 더욱 노력하겠다"고 말했다.

한편, 장영실함은 시험평가 기간을 거쳐 2027년 말 해군에 인도되며 이후 전력화 과정을 마치고 실전 배치될 예정이다.





