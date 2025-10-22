본문 바로가기
AI 전문 기업 ‘텐’, 엔비디아 파트너 네트워크 합류

정진기자

입력2025.10.22 10:20

AI 인프라 전문성 강화 움직임

AI 전문 기업 '텐', 엔비디아 파트너 네트워크 합류
AI 인프라 설계 및 운영 전문기업 '텐'이 최근 엔비디아 파트너 네트워크(NPN, NVIDIA Partner Network)에 솔루션 어드바이저 컨설턴트(Solution Advisor Consultant)로 합류했다고 자사 홈페이지를 통해 밝혔다. 이번 합류를 통해 TEN은 기업 맞춤형 AI 및 HPC 인프라 설계 역량을 기반으로, 고객들에게 보다 최적화된 AI 인프라 솔루션을 제공할 수 있게 됐다고 전했다.


텐은 GPU 가상화, AI 오케스트레이션, MLOps 자동화 등 AI 인프라 운영의 전 주기를 아우르는 자체 솔루션 AI Pub(에이아이펍)을 운영 중이다. 여기에 엔비디아의 고성능 컴퓨팅 역량이 결합되면, 고객사가 AI 도입 시 성공률과 효율성을 크게 높일 전망이다.

홈페이지에 공개된 내용에 따르면, 텐은 이번 NPN 파트너십을 통해 고객에게 다음과 같은 실질적인 인프라 운영 가치를 제공한다.


▲검증된 아키텍처 제공으로 구축 리스크 최소화 ▲GPU·네트워크·스토리지 자원 최적화를 통한 총소유비용(TCO) 절감 ▲MLOps·쿠버네티스 기반 운영 안정성 확보 ▲다양한 산업군에 맞춘 맞춤형 AI 인프라 제안 등이다.


특히 텐의 AI PUB의 GPU 가상화·자원관리 솔루션과 엔비디아의 최신 GPU·소프트웨어 스택이 결합되면, 기업은 더 빠른 모델 학습·추론 속도와 높은 자원 활용률을 동시에 누릴 수 있다.

텐의 오세진 대표는 공식 채널을 통해 "AI 인프라 구축과 운영에 있어 효율적이고 신뢰할 수 있는 엔드 투 엔드 솔루션 제공은 우리의 핵심 미션"이라며, "엔비디아와의 파트너십을 통해 텐의 기술력과 전문성이 공식적으로 인정받게 된 것"이라고 밝혔다. 이어 "엔비디아의 첨단 기술과 텐의 솔루션 역량이 결합되면, 고객들은 더욱 안정적이고 고성능의 AI 환경을 빠르게 구축할 수 있을 것"이라고 덧붙였다.


한편, 텐은 국내 시장뿐 아니라 글로벌 AI 인프라 시장에서도 영향력을 확대할 계획이다. 특히 금융, 제조, 바이오, 공공 등 복잡한 인프라 설계를 요구하는 산업군에서 텐의 전주기 관리 솔루션이 높은 수요를 보일 것으로 예상된다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr
