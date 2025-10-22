안산시 통합 축제 '안산페스타 2025' 내일 개막

화랑유원지·와스타디움서 26일까지 개최

공연·체육·펫·평생학습·음식 등 총망라

경기도 안산시의 통합 축제인 '안산페스타 2025'가 23일 화랑유원지와 와스타디움 일원에서 개막한다.

안산페스타는 시기·지역별로 분산된 기존 축제와 행사를 하나로 묶은 시의 가을 대표 통합축제다. 23일 개막해 26일까지 나흘간 열린다. 축제는 ▲안산거리예술 아트마켓 ▲김홍도축제 ▲장애학생 체육대회 ▲Rock & 樂 페스타 ▲안산 펫 페스티벌 ▲평생학습 한마당 등으로 구성된다.

축제는 화랑유원지 제3주차장의 안산거리예술 아트마켓으로 문을 연다. 국내외 거리예술가와 전문가들이 참여하는 이번 마켓에서는 ▲공연단체 홍보 부스 ▲ASAM 포럼 ▲초청 공연 등 다채로운 교류 프로그램이 진행된다.

24~26일에는 원형무대, 단원각, 소형공연장 등 다양한 장소에서 '제6회 김홍도축제'가 개최된다. 지역 예술인이 참여하는 공연, 마당극, 국악 등은 물론, 조선말 체험·마술·사생대회·벼타작·전통놀이 등의 즐길거리도 체험할 수 있다.

24일 와스타디움 보조경기장에서는 '제14회 장애학생 체육대회'가 열린다. 이날 화랑유원지 야외공연장에서는 'Rock & 樂 페스타'가 개최된다.

25일에는 '안산 펫 페스티벌', '안산음식문화제', '평생학습 한마당'이 방문객을 맞는다.

와스타디움 서측 잔디광장에서 열리는 펫 페스티벌에서는 반려동물 운동회, 펫티켓 교육 등 반려동물과 함께 즐길 수 있는 다채로운 프로그램이 마련된다.

화랑유원지 인라인스케이트장과 대공연장에서는 '안산음식문화제'와 '평생학습 한마당'이 열린다. 음식문화제에서는 향토음식, 전통장 만들기 등 다채로운 시식·체험 프로그램이 진행된다.

행사 기간에는 조선주막과 푸드트럭 존에서 다양한 식음료를 즐길 수 있다. 시는 축제 기간 일회용품 사용을 줄이기 위해 친환경 다회용기를 제공한다. 이와 함께 지역 공방과 청년 창작자들이 참여하는 70여 개의 플리마켓도 운영된다.

이민근 안산시장은 "안산페스타는 시민과 관광객에게 즐거움과 감동을 선사하는 동시에 지역 상권에도 활기를 불어넣을 것"이라며 "시민과 방문객 모두가 오래 기억할 수 있는 축제가 되도록 최선을 다해 준비하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>