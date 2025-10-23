무카페인 허브티…저녁에도 즐기는 '오설록'

아모레퍼시픽 티 브랜드,무카페인 허브티 3종

체리 루이보스·멜로우 민트·캐모마일 라벤더



아모레퍼시픽의 티 브랜드 오설록이 무카페인 허브티 3종을 출시했다.

이번 신제품은 ▲체리 루이보스 ▲멜로우 민트 ▲캐모마일 라벤더로 카페인 부담이 없는 점이 특징이다. 체리 루이보스는 체리의 달콤한 풍미와 크리미한 루이보스를 활용했다. 멜로우 민트는 청량한 민트에 은은한 매실의 단맛을 더해 식후 차로 즐기기 좋다. 은은한 캐모마일 향에 라벤더와 자스민 노트가 조화를 이루는 '캐모마일 라벤더'는 늦은 저녁이나 잠들기 전 시간에 어울린다.

오설록 무카페인 허브티 3종 연출 이미지. 아모레퍼시픽 제공

신제품 출시와 함께 'After 5p.m.-OSULLOC Herb Time' 캠페인도 전개한다. After5p.m.은 하루의 분주한 일과를 마친 뒤 오롯이 자신에게 집중하는 시간을 의미한다. 오설록은 이번 캠페인을 통해 저녁 시간 티타임 문화를 만들어갈 예정이다.

오설록 직영몰에서는 출시를 기념해 다양한 프로모션을 진행한다. 오는 31일까지 진행하는 리뷰 이벤트에서는 신상 허브티 1개 이상을 구매해 리뷰를 작성한 고객에게 추첨을 통해 신제품 1종을 증정한다. 또 신제품 허브티 3종 특별 구성 상품과 함께 티웨어·티푸드·허브티로 구성된 'After 5PM 한정 기프트 세트'를 다음 달까지 선보인다.

신제품 3종은 오설록 제주 티뮤지엄과 티하우스, 오설록 직영몰, 백화점 티샵 등 오설록 온·오프라인 전 경로에서 만나볼 수 있다.





박재현 기자



