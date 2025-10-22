본문 바로가기
휴넷, '포사이트 코리아 2026' 강연 VOD 출시

입력2025.10.22 09:18

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

5개 트랙, 32명 전문가 강연 수록

휴넷은 9월 열린 '휴넷CEO포럼 - 포사이트 코리아 2026' 전 강연을 VOD로 출시했다고 22일 밝혔다.


'포사이트 코리아'는 기업의 CEO 및 경영기획 담당자 등 의사결정자를 대상으로 차기 연도 사업계획 수립에 필요한 인사이트를 제공하는 국내 사업계획 특화 포럼이다.

휴넷은 지난 9월에 진행된 '휴넷CEO포럼 포사이트 코리아 2026' 전 강연을 VOD로 출시했다. 휴넷

VOD에는 ▲경제·국제 정세 ▲경영 전략·혁신 ▲마케팅 ▲조직 인사·리더십 ▲테크·인공지능(AI) 등 5개 트랙, 32개 강연이 수록됐다. 김세직 서울대 경제학과 명예교수의 '피크 코리아, 정점에 선 대한민국'을 비롯해 산학연 각 분야 최고 전문가들의 통찰을 한곳에서 만나볼 수 있다.

휴넷 관계자는 "기업들이 본격적으로 내년도 사업계획을 수립하는 시기를 맞아 이번 VOD가 최신 경영 트렌드와 경영전략 수립의 방향성을 제시하는 자료가 되길 바란다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
