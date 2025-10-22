GS건설, 혁신 아이디어 허브 구축…안전·품질 기술 생태계 조성

GS건설이 협력사 등 외부의 신기술 제안과 임직원 아이디어를 수렴하는 플랫폼 '혁신 아이디어 허브'를 신설했다고 22일 밝혔다.

혁신 아이디어 허브 플랫폼은 외부 솔루션을 제안을 받고, 내부 임직원들의 안전 확보, 품질 향상 등 폭넓은 아이디어를 수렴할 수 있는 2개의 창구로 운영된다.

플랫폼을 통해 제안된 기술과 아이디어는 관련 실무부서의 평가를 통해 사업화 가능성을 검토받고, 유관 부서의 협업 하에 현장 실증과정을 통해 현장에 적용 가능한 기술로 탈바꿈한다.

사업 인프라나 지원 역량이 부족한 외부 기업도 이번 신설된 플랫폼을 통해 우수제안사로 선정되면, GS건설의 현장 실증 지원과 상용화 기회를 받는다. 채택된 제안에 대해서는 소정의 포상과 함께 특허 출원 지원, 입찰 참여 기회 부여 등 실질적인 보상을 해 파트너사와 기술 동반성장 체계를 갖추게 된다.

GS건설은 플랫폼을 통해 '안전사고 Zero' 달성을 핵심 목표로, 안전과 직결된 제안된 신기술 및 아이디어는 집중 관리, 검증해 현장에 신속히 반영할 시스템을 구축할 예정이다.

GS건설 관계자는 "혁신 아이디어 허브는 단순한 제안 접수창구를 넘어 안전을 최우선으로 하는 통합형 오픈 이노베이션 플랫폼"이라며 "이를 통해 차별화된 안전 경쟁력을 확보하고 품질, 원가, 신기술 등 전 분야의 혁신을 실현해 건설 산업 전반의 생태계 변화에도 기여할 것"이라고 밝혔다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr



