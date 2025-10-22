용인 농촌테마파크에서 25~26일 '도·농 어울림 행사' 개최

국화 전시, 농촌 체험, 지역 농산물 판매 등

경기도 용인시는 가을을 맞아 25~26일 이틀간 처인구 원삼면 사암리 소재 농촌테마파크에서 '도·농 어울림 행사'를 개최한다.

이번 행사는 국화 전시와 농촌의 풍경이 어우러진 휴식 공간 제공과 지역 농산물 판매를 통한 농가 소득 증대를 위해 마련됐다.

행사장에는 국화분재연구회 회원 작품 80여 점과 경기도농업기술원 개발한 국화, 농업기술센터가 제작한 현애·병풍형 작품 등이 전시된다.

행사장 곳곳에는 ▲지역 농산물 판매 부스 ▲꿀을 활용한 체험 ▲드론 농구 ▲이끼 테라리움 등 다양한 체험·판매 부스가 운영된다. 사전 신청한 50팀을 대상으로 연근 캐기 체험도 진행된다.

방문객은 축제 현장 접수를 통해 ▲나무곤충 만들기 ▲스마트팜 샌드위치 만들기 체험에 참여할 수 있다.

이 밖에도 행상에서는 규방공예연구회 작품전시회, 용인문화재단 공연팀의 음악공연이 열리며, 포토존과 휴식공간도 마련된다.





