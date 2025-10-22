본문 바로가기
Dim영역
사회
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

지역

용인 농촌테마파크에서 25~26일 '도·농 어울림 행사' 개최

정두환기자

입력2025.10.22 08:15

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국화 전시, 농촌 체험, 지역 농산물 판매 등

경기도 용인시는 가을을 맞아 25~26일 이틀간 처인구 원삼면 사암리 소재 농촌테마파크에서 '도·농 어울림 행사'를 개최한다.

용인 농촌테마파크에서 25~26일 '도·농 어울림 행사' 개최
AD
원본보기 아이콘

이번 행사는 국화 전시와 농촌의 풍경이 어우러진 휴식 공간 제공과 지역 농산물 판매를 통한 농가 소득 증대를 위해 마련됐다.


행사장에는 국화분재연구회 회원 작품 80여 점과 경기도농업기술원 개발한 국화, 농업기술센터가 제작한 현애·병풍형 작품 등이 전시된다.

행사장 곳곳에는 ▲지역 농산물 판매 부스 ▲꿀을 활용한 체험 ▲드론 농구 ▲이끼 테라리움 등 다양한 체험·판매 부스가 운영된다. 사전 신청한 50팀을 대상으로 연근 캐기 체험도 진행된다.


방문객은 축제 현장 접수를 통해 ▲나무곤충 만들기 ▲스마트팜 샌드위치 만들기 체험에 참여할 수 있다.


이 밖에도 행상에서는 규방공예연구회 작품전시회, 용인문화재단 공연팀의 음악공연이 열리며, 포토존과 휴식공간도 마련된다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"돌반지 진작 팔았어야 했나"…금값, '12년 만의 최대 낙폭' 5.7% 급락 "돌반지 진작 팔았어야 했나"…금값, '12년 만의 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"동남아 여행 가려고 했는데 취소"캄보디아 포비아에 여행사 '초긴장'

"성심당 가려고 연차냈는데…" 11월3일 하필 그날이

O자로 다리 벌린 채 묻혀 있었다… 같은 무덤 속 다른 운명

"남들 다 가는 오사카·다낭 이젠 식상해"…한국인 '38배' 폭증한 '이곳'

비만인데 더 오래 산다고?…'이 힘' 강하면 사망 위험 뚝

"기다렸다 사라…나는 벌써 샀다"국토부 고위직, 규제지역 '똘똘한 한 채'

북극항로 '세 개의 길'…상용화 가능성 두고 북극서클에서 설전

새로운 이슈 보기