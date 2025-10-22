본문 바로가기
수원시, 28일 일자리박람회…50개 기업 참여해 300여명 채용

이영규기자

입력2025.10.22 08:05

경기 수원시가 오는 28일 수원컨벤션센터에서 고용노동부 경기지청과 공동으로 'AI로 JOB자-2025 수원시 일자리박람회'를 개최한다.


이날 박람회는 신성장산업·지역산업 등 산업별 채용관, 취업 배려계층(경력보유 여성·장애인 등) 맞춤형 채용관에서 현장 면접이 진행되고, 고용노동부 경기지청과 경기도일자리재단 등 16개 일자리 관련 기관은 취업 정보관을 운영한다.

이날 행사에는 50개 기업이 참여해 일대일 현장 면접을 거쳐 300명을 채용한다.


2025 수원시 일자리박람회 포스터

2025 수원시 일자리박람회 포스터

부대행사로 ▲AI 채용지원 서비스(AI 직무매칭·자소서 컨설팅·모의 면접) ▲면접 메이크업 컨설팅 ▲퍼스널컬러 진단 ▲이력서 사진 촬영 ▲JOB스토리24(일자리 정책을 흥미롭게 소개하는 부스) 등이 마련된다.


수원시 관계자는 "산업별·계층별 맞춤형 채용 기회를 제공하고, AI 취업 지원 서비스로 구직자가 경쟁력을 높일 수 있도록 지원하겠다"며 "많은 시민이 일자리박람회에 참여해 구직의 기회를 얻길 바란다"고 말했다.




이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
