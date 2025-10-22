본문 바로가기
Dim영역
사회
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

지역

"관계형성 도와드립니다"…노원구, 어르신 대상 MBTI 상담

김민진기자

입력2025.10.22 07:13

시계아이콘00분 46초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

노원어르신상담센터서 24일부터

서울 노원구(구청장 오승록)는 오는 24일부터 지역 어르신을 위한 MBTI 집단상담 프로그램을 운영한다고 22일 밝혔다.

노원어르신상담센터 집단상담 모습. 노원구 제공.

노원어르신상담센터 집단상담 모습. 노원구 제공.

AD
원본보기 아이콘

이번 프로그램은 자치구 최초 직영기관인 ‘노원어르신상담센터’에서 열리며, 만 65세 이상 어르신 10명을 대상으로 총 4회기에 걸쳐 진행된다. MBTI 성격유형 검사를 통해 자신을 이해하고, 타인을 존중하는 관계 형성을 돕는 것을 목표로 한다.


각 회기는 ▲나를 찾아 떠나는 여행 ▲너와 나, 우리를 잇는 다리 ▲내 삶을 비추는 거울 ▲나의 이야기, 새로운 시작 등으로 구성돼 있다. 어르신들은 인생의 한 장면을 담은 사진을 공유하며 자신의 이야기를 나누고, 서로 다른 성격유형을 이해하는 시간을 갖게 된다. 또 인생의 타임라인을 그리며 지난 삶을 되돌아보고, 자신에게 맞는 노년의 삶을 설계하게 된다.

참가 신청은 23일까지 전화(02-2116-2198)를 통해 가능하며, 프로그램 시작 전 전문상담사와 함께 MBTI 검사를 진행한다.


노원어르신상담센터는 구가 직접 운영하는 어르신 맞춤형 상담 거점기관으로, 2023년 7월 개관 이후 개인상담·찾아가는 상담·집단상담 등 다양한 프로그램을 무료로 제공하고 있다. 주요 상담 주제는 배우자나 가족과의 사별, 은퇴 후 상실감, 가족갈등, 전쟁 트라우마 등 생애주기별 정서 지원 중심이다.


또한 구는 노원경찰서 APO(학대예방경찰관), 노원구 위기가정통합지원센터(소나무센터), 지역 복지기관 등과 연계해 ‘위기 어르신 안전망 원스톱 통합지원네트워크’를 운영, 위기 상황에 놓인 고령자 발굴과 맞춤형 지원을 이어가고 있다.

오승록 노원구청장은 “MBTI 집단상담을 통해 어르신들이 자신을 돌아보고 세대 간 이해의 폭을 넓히는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 어르신들의 정서적 안정을 돕는 다양한 상담 서비스를 확대하겠다”고 말했다.

노원구 제공.

노원구 제공.

원본보기 아이콘




김민진 기자 enter@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"돌반지 진작 팔았어야 했나"…금값, '12년 만의 최대 낙폭' 5.7% 급락 "돌반지 진작 팔았어야 했나"…금값, '12년 만의 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"성심당 가려고 연차냈는데…" 11월3일 하필 그날이

O자로 다리 벌린 채 묻혀 있었다… 같은 무덤 속 다른 운명

전기밥솥 이렇게 쓰면 치매 위험…"내솥에 쌀 씻지 마라" 경고

"남들 다 가는 오사카·다낭 이젠 식상해"…한국인 '38배' 폭증한 '이곳'

비만인데 더 오래 산다고?…'이 힘' 강하면 사망 위험 뚝

"2만5000원 짜리 100마리씩 튀겨도 쪽박"…치킨 공화국은 결국 '몰락'했다

또 "크고 아름답게…" 백악관 허무는 트럼프

새로운 이슈 보기