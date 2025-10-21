김용범 정책실장, 22일 관세협상 위해 방미

본문 바로가기
입력2025.10.21 23:22

김용범 정책실장이 22일 오전 한미 관세협상 후속협의를 위해 미국으로 출국한다.


대통령실은 이날 언론 공지를 통해 이같이 밝혔다.

김 정책실장의 방미는 지난 19일 미국에서 관세협상 논의를 진행하고 돌아온 지 사흘 만이다. 김 실장은 지난 16일 미국으로 출국해 3500억달러 규모 대미투자펀드 후속 논의를 진행했다.


김 실장은 귀국 후 대부분의 쟁점에서 실질적인 진전이 있었다고 평가했다. 다음 주 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 있을 한미 정상회담을 앞두고 관세 협상이 타결될 가능성이 높아지는 분위기다.


김 실장은 이날 이 대통령에게도 방미 경과를 보고한 것으로 알려졌다. 강유정 대통령실 대변인은 대미 협상단의 대면 보고가 있었다면서도 "협상 중인 관계로 구체적인 사안은 밝히기 어렵다"고 설명했다.

한편 김정관 산업통상부 장관도 같은 날 오전 김 실장과 함께 출국할 예정이다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
