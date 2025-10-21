'창원지법 부장판사 면세점 의혹' 국감 도마 위 … 창원간첩단 재판 지연 질타도

21일 국회에서 열린 법제사법위원회 국정감사에서 창원지방법원 김인택 부장판사의 면세품 수수 의혹이 도마 위에 올랐다.

명태균 게이트와 창원간첩단 사건 등을 맡은 김 부장판사는 지난 2월과 4월 A 씨에게 자신의 여권을 사진으로 전달해 고가의 명품을 할인받아 대리 구매했다는 의혹을 받고 있다.

그는 의혹을 부인하고 있으며 국감 증인으로 채택됐으나 불출석 사유서를 제출하고 출석하지 않았다.

2025년 법제사법위원회 국정감사. 국회방송 유튜브 영상 갈무리 AD 원본보기 아이콘

조국혁신당 박은정 의원은 의혹의 핵심 인물인 신라면세점 판촉팀장 A 씨를 증인으로 불러 김 부장판사 사진으로 면세품을 대리 구매한 의혹에 대해 질의했다.

박 의원은 A 씨에게 "올해 2월 200만원 상당 막스마라 코트를 95％ 할인된 금액인 15만원에 샀는데, 이를 김 부장판사 여권 사진으로 대리 구매한 게 맞냐"고 따져 물었다.

"4월과 5월 김 부장판사와 일본 히로시마와 중국 광저우로 골프 여행을 다녀왔는데, 골프비는 법인 카드로 계산했냐"라고도 질의했다.

2025년 법제사법위원회 국정감사에서 조국혁신당 박은정 의원이 제시한 창원지방법원 부장판사 면세점 수수 의혹 관련 자료. 국회방송 유튜브 영상 갈무리 원본보기 아이콘

또 "당시 관세청에 신고 접수가 됐는데도 김 부장판사에 대해서는 조사조차 없었고 증인만 지금 대리 구매로 중앙지검에 송치돼 있다"라며 "본인과 김 부장판사가 공범으로 보이는데 맞냐"고도 추궁했다.

이에 A 씨는 "수사를 받고 있는 상황이다", "수사가 진행 중인 부분이라 양해해 달라"라며 답변을 회피했다.

이날 국감에서는 김 부장판사가 맡은 창원간첩단 사건에 대한 질의도 나왔다.

국민의힘 신동욱 위원은 "전국적으로 개별 판사를 공격하는 사태가 굉장히 심각하게 일어나고 있다"라며 창원간첩단 사건 관련 재판 지연에 대해 지적했다.

창원간첩단 사건은 B 씨 등 4명이 창원을 중심으로 자주통일민중전위란 조직을 결성해 2016년 3월부터 북한 대남공작 총괄 기구 문화교류국의 지령으로 공작금을 받고 국내 정세를 북에 보고하거나 윤석열 정권 퇴진, 반정부 활동을 벌인 혐의 등으로 기소된 사건이다.

서울중앙지법에서 사건을 맡았으나 관할지 이송 결정으로 2024년 4월 창원지방법원으로 사건이 넘겨졌으며 올해 8월 창원지법 제4형사부(김인택 부장판사, 강웅·원보람 판사) 심리로 첫 공판이 열렸다.

2025년 법제사법위원회 국정감사에서 국민의힘 신동욱 의원이 제시한 창원간첩단 재판 지연 관련 자료. 국회방송 유튜브 영상 갈무리 원본보기 아이콘

신 의원은 "창원간첩단 사건이 2년 7개월간 1심만 진행 중"이라며 "김 부장판사가 사건을 맡자 친여 매체인 뉴스타파가 면세점 의혹을 제기했고 김어준 유튜브에서 김인택이 지귀연과 똑같다고 말했다"고 설명했다.

그러면서 "사실 이게 간첩단 사건 때문에 생긴 문제다"며 "창원간첩단, 제주 간첩단 사건 등 공안 사건을 맡은 재판관에 대한 집중적 공격이 일어나고 있다"라고 지적했다.

같은 당 나경원 의원도 "조직적으로 재판을 연기했다는 게 보인다"라며 "법원에서 신속하게 처리해 달라"고 요청했다.

이 법원장은 "해당 재판부가 명태균 사건을 처리하고 있어 창원간첩단 사건이 뒷순위로 밀릴 수밖에 없었다는 사실 정도를 말씀드리겠다"라고 답했다.





영남취재본부 이세령 기자



