서소정 기자 ssj@asiae.co.kr
"아재 브랜드 아니었나" 한국인에 인기 폭발…"왜 ...
[속보]日 다카이치 총리 "내주 APEC, 많은 나라 정상과 만날 절호의 기회"
2025년 10월 21일(화)
하루에 100마리씩 튀겨도 남는 게 없네…2만5000원 짜리 치킨값 대해부[치킨공화국의 몰락]①
"아재 브랜드 아니었나" 한국인에 인기 폭발…"왜 이렇게 좋아하지?" 日도 '갸우뚱'
"성심당 가려고 여행계획 다 세웠는데 문 닫는다고?"…전 매장 하루 휴업 이유는
"수치스럽고, 이건 조롱이다"…유방암 행사서 흘러 나온 박재범 '몸매'
"요즘 한국인들 왜 이러는지"…'나라 망신' 한국어 낙서 또 포착
O자로 다리 벌린 채 묻혀 있었다… 같은 무덤 속 다른 운명
전기밥솥 이렇게 쓰면 치매 위험…"내솥에 쌀 씻지 마라" 경고
"남들 다 가는 오사카·다낭 이젠 식상해"…한국인 '38배' 폭증한 '이곳'
비만인데 더 오래 산다고?…'이 힘' 강하면 사망 위험 뚝
"2만5000원 짜리 100마리씩 튀겨도 쪽박"…치킨 공화국은 결국 '몰락'했다