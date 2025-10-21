본문 바로가기
SES AI, 배터리 소재 개발 AI 플랫폼 최신 버전 'MU-1' 공개

정진기자

입력2025.10.21 17:20

- 배터리 소재 개발의 모든 과정을 지원하는 완전한 엔드투엔드 통합 워크플로우
- 엔터프라이즈 구독 옵션 3개로 다양화

MU-1 의 엔드투엔드 워크플로우

MU-1 의 엔드투엔드 워크플로우

SES AI가 10월 21일(미국 기준 10월 20일) 최신 배터리 소재 개발 플랫폼 '분자 우주(Molecular Universe)'의 새로운 버전 'MU-1'을 라이브 데모로 공개했다.


이번 업데이트는 다양한 기능과 새롭게 확대된 엔터프라이즈 구독 옵션을 선보였다. 이 플랫폼은 배터리 소재 개발 전 과정을 통합하는 엔드투엔드 워크플로우로, 개발 시간을 수년에서 수십 분으로 크게 단축시킬 수 있다.

MU-1의 분자 데이터베이스는 2억 개로 늘었으며, 기존의 Ask와 Search 기능 외에 Formulate, Design, Predict가 새로 추가되었다. 사용자들은 이를 통해 문헌 조사, 분자 검색, 전해질 조성 설계, 배터리 셀 성능 예측, 셀 수명 예측 등을 수행할 수 있다.

SES AI, 배터리 소재 개발 AI 플랫폼 최신 버전 'MU-1' 공개 원본보기 아이콘

한편, MU-1 부터 Enterprise 티어는 3개로 나뉘어져 기업의 선택권이 넓어졌다. ESS, 드론 및 로보틱스, 전기차, 소비자 전자제품 분야 등 여러 Enterprise 고객사들이 배터리 문제 해결에 MU를 사용하고 있다.


SES AI의 CEO 치차오 후는 "MU가 배터리 산업 내에서 큰 관심과 긍정적인 반응을 얻고 있으며, 올해 이미 두 개 고객사로부터 매출이 발생하고 있다"며, "확대된 기능과 구독 옵션이 배터리 업계뿐 아니라 타 산업군으로의 확장을 이끌 것으로 기대한다"고 밝혔으며, "MU는 SES AI의 경쟁력을 높이는 핵심 도구가 될 것"이라고 확신했다.




정진 기자 peng1@asiae.co.kr
