'2025 목포 골목길 문학축제' 성황

골목과 빈집이 문학 무대로

시민이 주인공 된 가을 문학 한마당

박화성 소설상을 수상한 유신우 작가와 조석훈 목포부시장. AD 원본보기 아이콘

전남 목포시 북교동 차범석길 일대에서 열린 '시월愛 문학여행, 2025 목포 골목길 문학축제'가 시민과 방문객들의 호응 속에 성황리에 막을 내렸다.

'잉크로드, 골목에 스며든 이야기'를 주제로 지난 18일부터 19일까지 열린 이번 축제는 북교동의 골목길, 작가 생가, 빈집, 공터 등 일상적인 공간을 문학의 무대로 재구성해 문학과 예술이 어우러진 색다른 경험을 선사했다.

이번 행사는 국립한국문학관과 문화체육관광부가 주최하고, 국민체육진흥공단이 후원하는 '지역 문학관 활성화 및 협력 지원사업'에 선정돼 전액 국비로 추진됐다.

행사 기간 개막식과 문학 전시, 문학 토크, 공연, 3인 3색 문학제, 북·아트마켓 등 40여 개의 프로그램이 펼쳐져 가족 단위 관람객에게 풍성한 문학 체험의 장을 제공했다. 개막식에서는 제17회 목포문학상 시상식과 문학인 토크, '골목으로 나온 책방', 아트마켓 등이 열려 큰 호응을 얻었다.

특히 빈집을 활용한 '문학 치유의 집', 시민이 직접 참여한 '마음 한 칸, 당신의 이야기' 등 참여형 전시가 눈길을 끌었으며, 차범석 희곡 팔려 간 얼룩이를 영상으로 구현한 샌드미디어아트 전시, 서각전·시화전·낭독회 등 다양한 문학예술 프로그램이 진행됐다.

거리 곳곳에서는 퍼포먼스와 시 낭송, 마임, 난타, 락피아노 공연이 펼쳐졌고, 박화성 백일장대회, 청소년 시낭송대회, 가족 동요 발표회 등 시민 참여 프로그램도 이어졌다.

한편, 박화성문학페스티벌, 김현문학축전, 차범석 연극공연 등 '3인 3색 문학제'가 함께 진행되며 문학의 도시 목포의 가을을 더욱 풍성하게 물들였다.

시 관계자는 "골목과 빈집, 공터 등 지역의 일상적 공간을 문화무대로 활용한 이색적인 문학축제로 자리 잡았다"며 "목포의 문학도시 브랜드 가치를 높이는 계기가 됐다. 앞으로 북교동을 문학마을로 조성해 목포를 대표하는 문화관광 콘텐츠로 발전시킬 것"이라고 밝혔다.





