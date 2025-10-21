파두, 데이터센터용 고성능 전력관리반도체 상용화…제품 공급 확정

최상위 등급 고객 인증 통과

시스템반도체 기업 발판 확보

스토리지, 메모리에 PMIC 공급

데이터센터 반도체 전문기업 파두의 데이터센터용 고성능 전력관리반도체(PMIC)가 최상위 등급(Tier 1) 고객 인증을 통과했다.

파두는 21일 데이터센터용 고성능 전력관리반도체(PMIC)가 최상위 등급 고객 인증 통과와 양산을 통해 복수의 후속 제품 공급을 확정했다고 밝혔다.

이번 성과로 파두는 기술력과 사업성을 동시에 입증, 글로벌 시장에서 안정적으로 성장하고 있는 데이터센터 솔리드 스테이드 드라이브(SSD) 컨트롤러에 이어 종합 시스템반도체 기업으로 성장하기 위한 추가적인 발판을 확보했다.

데이터센터용 PMIC는 그래픽처리장치(GPU), 디램(DRAM), SSD 등 서버 컴퓨터 내의 다양한 구성 요소가 사용해야 하는 전력을 각 반도체에 맞게 적절히 변환, 배분, 제어하는 반도체로서 안정적이고 효율적인 전력공급의 핵심적 역할을 수행한다.

파두는 2018년 데이터센터용 SSD 컨트롤러 개발에 성공한 이후 5년여의 노력을 거쳐 다수의 글로벌 유수의 메모리 업체들과 하이퍼스케일러들의 인증을 통과해 대규모 양산 공급하고 있다. 2022년부터는 PMIC를 차세대 성장동력으로 선정해 집중적인 연구개발을 이어왔다. 지난해 개발에 성공, 최근 글로벌 최상위 고객사의 제품 인증을 통과, 본격 양산이 확정됐다.

파두는 단기적으로는 올해 말까지 레지스터드 듀얼 인라인 메모리 모듈(RDIMM)용 PMIC 제품 개발을 완료할 예정이다. 이를 통해 데이터센터의 핵심 컴퓨팅 자원인 스토리지(SSD)와 메모리(RDIMM)에 모두 PMIC를 공급한다는 방침이다. 또한 GPU와 중앙처리장치(CPU)용 PMIC 제품으로의 확장도 진행할 계획이다.

이지효 파두 대표는 "저전력 고효율 설계철학은 팹리스로서 파두가 갖고 있는 가장 근본적인 차별점으로서 PMIC를 통해 파두의 철학을 다시 한번 증명했다는 점이 의미가 있다"며 "파두는 지난 10년간의 노력 끝에 우리만의 성공 공식을 찾았다고 생각한다"고 말했다.

이어 "파두는 글로벌 데이터센터 반도체 시장에서 지속적인 혁신제품을 소개하면서 대한민국 선도 팹리스 기업으로 성장해 나가겠다"고 강조했다.





