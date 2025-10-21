본문 바로가기
박승원 광명시장 "지역공동체 자산화로 통합돌봄 강화"

정두환기자

입력2025.10.21 14:47

'광명형 통합돌봄 시범사업' 보고회서 밝혀

박승원 경기도 광명시장이 "지역자원을 활용한 지역공동체 자산화 기반의 광명형 돌봄통합 사업을 추진하겠다"고 21일 밝혔다.


박 시장은 이날 시청 컨퍼런스룸에서 열린 '광명형 돌봄통합지원 시범사업 추진기반 강화 보고회'에 참석해 이같이 말했다.

박승원 광명시장이 '광명형 돌봄통합지원 시범사업 추진기반 강화 보고회'에서 관련 부서장들과 의견을 나누고 있다. 광명시 제공

박승원 광명시장이 '광명형 돌봄통합지원 시범사업 추진기반 강화 보고회'에서 관련 부서장들과 의견을 나누고 있다. 광명시 제공

박 시장은 보고회에서 "돌봄은 한 부서에서 전담하는 것이 아니라 시 전체 부서, 유관기관을 비롯해 지역공동체 모두가 함께해야 하는 것"이라며 "지역 내 자원을 발굴하고 촘촘하게 연계해 복지·보건·의료·주거·사회적경제 등 다양한 분야의 서비스를 종합 제공하겠다"고 했다.

박 시장은 특히 "시가 그간 쌓아온 지역공동체 자산화 기반을 활용해 사회적경제 기업, 협동조합 등 지역 주체들이 돌봄서비스에 참여할 수 있도록 지원을 확대하겠다"고 강조했다.


보고회에는 복지정책과, 보건정책과, 어르신복지과, 장애인복지과, 사회적경제과, 도시농업과 등 돌봄통합 사업 관련 부서장이 참석해 현재 추진 중인 돌봄 관련 사업과 통합지원 연계 방안과 부서별 역할·협업 계획 등을 보고했다.


박 시장은 "개별 사업들이 유기적으로 연결될 수 있도록 종합적으로 검토하고, 돌봄이 사회적경제의 모델로 안착해 사각지대 없는 통합돌봄 체계를 만들어 달라"고 당부했다.

시는 내년 3월 돌봄통합지원법 시행에 맞춰 본사업을 추진하기 전까지 지역자원 기반의 통합지원체계를 고도화하고, 광명형 통합돌봄 모델을 단계적으로 확대해 나갈 계획이다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
