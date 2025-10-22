본문 바로가기
Dim영역
경제
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

커리어넷, 국민체육진흥공단과 함께 ‘2025 하반기 스포츠산업 채용박람회’ 개최

정진기자

입력2025.10.22 09:50

시계아이콘00분 50초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
커리어넷, 국민체육진흥공단과 함께 ‘2025 하반기 스포츠산업 채용박람회’ 개최
AD
원본보기 아이콘

문화체육관광부와 국민체육진흥공단이 주최하고, 스포츠산업일자리센터·㈜커리어넷·잡코리아가 공동 주관하는 '2025 하반기 스포츠산업 채용박람회'가 10월 22일 오전 10시부터 오후 5시까지 서울 티켓링크 라이브 아레나에서 개최된다.


이번 박람회는 스포츠산업 분야의 전문 일자리 창출을 목표로 하며, 약 1,500명 이상의 구직자와 관련 기업들이 참여할 예정이다. 고등학생, 대학생, 일반인 등 스포츠산업 취업을 희망하는 누구나 참여할 수 있으며, 온라인 채용박람회는 오는 11월 21일까지 잡코리아 채용관을 통해 운영된다.

박람회는 ▲기업관 및 SKL기업관 ▲현직자 직무 멘토링관 ▲공공협단체관 ▲진로·취업컨설팅관 ▲부대행사관 ▲특강관 ▲이벤트관 등으로 구성돼 있다. 참가자는 현장에서 다양한 채용 정보를 얻을 수 있을 뿐 아니라, 취업 상담 및 직무 특강 등 실질적인 지원 프로그램을 경험할 수 있다.


특히 스포츠 구단, 스포츠 브랜드, 미디어, 트레이너 등 각 분야의 현직자들이 참여하는 직무 멘토링 프로그램이 진행돼, 참가자들은 업계의 생생한 취업 전략과 직무 경험을 직접 들을 수 있다. 멘토링은 현장 선착순 등록제로 운영되며, 사전 등록은 채용박람회 공식 홈페이지에서 가능하다.


이외에도 AI 역량진단 검사, 퍼스널컬러 진단, VR 체험, 네컷사진 촬영 등 다양한 체험형 프로그램이 운영돼 취업 준비생들에게 실질적인 도움과 즐거움을 동시에 제공할 예정이다.

㈜커리어넷 관계자는 "스포츠산업에 관심 있는 청년들이 이번 박람회를 통해 진로 방향을 구체화하고 실제 채용 기회를 얻을 수 있기를 바란다"며 "스포츠산업 분야 구직자들에게 실질적인 정보와 네트워킹의 장이 될 것"이라고 전했다.


'2025 하반기 스포츠산업 채용박람회'는 스포츠산업의 미래 인재를 발굴하고, 산업 내 고용 창출을 확대하기 위한 주요 행사로 자리 잡고 있다. 이번 박람회를 통해 구직자는 물론 스포츠 관련 기업들 간의 연결이 더욱 강화될 것으로 기대된다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"돌반지 진작 팔았어야 했나"…금값, '12년 만의 최대 낙폭' 5.7% 급락 "돌반지 진작 팔았어야 했나"…금값, '12년 만의 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"동남아 여행 가려고 했는데 취소"캄보디아 포비아에 여행사 '초긴장'

명품시계 스위스 '휘청'…트럼프 관세폭탄에 대미 수출 '반토막'

"3년을 기다렸다" 청년 3만3000명, 오늘부터 최대 1080만원 받는다

"성심당 가려고 연차냈는데…" 11월3일 하필 그날이

루브르서 1400억 어치 보석 도난…"역사적 피해 어떻게" "못찾을 수도" 절규

"기다렸다 사라…나는 벌써 샀다"국토부 고위직, 규제지역 '똘똘한 한 채'

북극항로 '세 개의 길'…상용화 가능성 두고 북극서클에서 설전

새로운 이슈 보기