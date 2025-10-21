예쁘다한 홍희연 원장, 피겨 기반 아이스 뮤지컬에 팀 닥터로 참여

예쁘다:한 홍희연 대표원장이 아이스 뮤지컬 '나 혼자만 레벨업 on ICE'에서 팀 닥터로 참여하게 되었다.

홍희연 원장은 서울 청담동에 개원한 플래그십 한의원 '예쁘다:한'의 대표로, 글로벌 비대면 진료 플랫폼 '글로우:한(Glow:Han)' 론칭을 앞두는 등 한의학의 대중화와 세계화를 위한 다양한 활동을 이어가고 있다.

한의사의 전문성이 무대 예술 현장에서도 주목받고 있는 가운데, 홍희연 원장의 팀 닥터 참여는 한의학이 공연 현장에서도 실효성을 인정받고 있음을 보여준다.

특히 빙판 위에서 펼쳐지는 '나 혼자만 레벨업 on ICE'는 일반 공연과 달리 빙판 위에서 고난도의 퍼포먼스를 펼치는 등 극도로 세밀한 컨디션 조율이 필요한 작품으로, 한의학의 맞춤 치료가 배우들의 최상의 무대 컨디션 유지에 기여할 것으로 보인다

'나 혼자만 레벨업 on ICE'는 그룹 아이콘(iKON)의 메인보컬 김진환(JAY), 뮤지컬 배우 이호원이 주인공 성진우 역에 캐스팅되어 화제가 되고 있으며, 트리플에스 김채연, 뮤지컬 배우 최우혁, 그리고 전·현직 국가대표 피겨선수들이 출연하며, 오는 12월 24일부터 31일까지 서울 목동아이스링크에서 공연될 예정이다.

홍희연 대표원장은 "현장에서 한의사가 함께함으로써 배우들이 보다 정교하고 섬세한 관리를 받을 수 있도록 지원하고, 최상의 컨디션에서 공연을 펼칠 수 있도록 최선을 다하겠다"고 소감을 전했다.





