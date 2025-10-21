본문 바로가기
고경애 광주 서구의원 "실종아동 발생 예방·조기발견을"

호남취재본부 신동호기자

입력2025.10.21 14:38

위치추적장치 보급·교육 등 실종 예방사업 추진

광주시 서구의회 고경애 의원은 제334회 임시회에서 발의한 '광주시 서구 실종아동 등의 발생 예방 및 조기 발견 지원에 관한 조례'가 해당 상임위원회에서 수정·가결됐다고 21일 밝혔다.

고경애 광주 서구의원. 광주 서구의회 제공

고경애 광주 서구의원. 광주 서구의회 제공

이번 조례는 최근 아동 유인·약취 사건이나 치매 환자 실종 등 사회적 약자를 대상으로 한 사건이 지속적으로 발생하고 있는 상황에서 실종을 사전에 예방하고 조기 발견을 지원할 수 있는 제도적 장치 마련을 위해 발의됐다.


이번 조례안은 실종아동 등의 발생을 예방하고 조속한 발견과 복귀를 지원함으로써 실종자와 그 가족의 복지증진에 기여하기 위한 내용을 담고 있다.

주요 내용으로는 ▲실종고위험군, 실종아동, 실종경험자 개념을 명확히 규정하고 ▲구청장 책무를 명시해 실종 예방과 조기 발견을 위한 행정적 노력과 출생 후 6개월이 지난 아동의 출생신고 시 신상 카드를 작성·관리하도록 했다. 또 ▲위치추적 장치 보급 ▲교육 및 상담 등 실종 예방사업을 추진하고, 실종 경험자에 대한 사후관리까지 규정했다.


고 의원은 "이번 조례 제정으로 실종 위험에 노출된 아동과 치매 환자 등 사회적 약자들이 보다 안전하게 보호받을 수 있기를 기대한다"며 "서구가 아이와 노인이 안심하고 살아갈 수 있는 따뜻한 지역공동체가 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.




호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
