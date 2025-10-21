본문 바로가기
칠곡군의회 제313회 임시회 개회

영남취재본부 김이환기자

입력2025.10.21 13:31

임기 마지막까지 유종의 미를 거둘 수 있도록 도전할 것
21~29일까지 9일간 일정
칠곡군 제출안건 8건 처리

칠곡군의회(의장 이상승)는 10월 21일부터 10월 29일까지 9일간 일정으로 제313회 임시회를 개회한다.


이번 임시회에서는 의원발의 조례안 1건(박남희 의원 대표 발의)과 칠곡군 제출안 건 8건(조례안 5, 계획안 1, 출연안 1, 의견제시 1)을 처리하고, 2026년도 칠곡군 업무추진계획에 대한 질의·답변을 실시할 계획이다.

칠곡군의회 내 전경사진/칠곡군청 제공

칠곡군의회 내 전경사진/칠곡군청 제공

임시회 주요일정으로는 21일 제1차 본회의를 시작으로 22일부터 28일까지 상임위원회 회의를 열고, 29일 제2차 본회의를 마치며 회기를 종료할 예정이다.

각 상임위원회는 먼저 조례안 및 기타 안건의 심의를 마치고, 2026년도 업무추진계획에 대한 보고와 질의·답변을 진행하게 된다.


특히 이번 임시회에서는 박남희 의원이 대표 발의한(전체 의원 공동발의) "칠곡군의회 의원 윤리강령 및 윤리실천규범 등에 관한 조례 일부개정 조례안"을 다루어, 의회의 청렴성과 공정성을 드높일 예정이다.


이상승 의장은 "임기 마지막 순간까지 군민들께 깨끗하고 투명한 의정활동으로 보답하고, 신뢰받는 열린 의회를 이어가고자 노력할 것"이라며 "유종의 미를 거둘 수 있도록 끊임없이 도전하겠다"라고 밝혔다.




영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
