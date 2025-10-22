바르나, ‘2025 해양수산 창업 콘테스트’ 아이디어 학생부문 우수상 수상

2025 해양수산 창업 콘테스트 최종오디션 시상식. 자료제공=해양수산과학기술진흥원 AD 원본보기 아이콘

바르나(대표 김혜성)가 해양 부산물을 활용한 '친환경 방오제 TERI'로 해양수산과학기술진흥원이 주관한 2025 해양수산 창업 콘테스트 아이디어 학생부에서 우수상을 수상했다. 바르나는 중앙대학교 융합공학부에 재학 중인 김혜성이 창업한 팀으로, 조선소 밀집 지역에서 발생하는 해양 환경 문제 해결과 선박 운영 효율성 강화를 목표로 사업 아이템을 구상했다.

이들이 개발한 TERI는 굴 패각과 천연 광물질, 천연물 유래 성분을 활용해 제작한 친환경 방오제로, 선박 표면에 따개비·해조류 등 해양 생물의 부착을 억제해 연료 소모와 탄소 배출을 줄이고 유지보수 비용 절감을 돕는다. 기존 방오 도료가 사용하는 구리, 수은, TBT와 같은 유해 물질을 배제하면서도 도막의 밀착도와 내구성을 높여 도료 낭비율을 줄이고 도장 공정을 간소화할 수 있는 것이 특징이다.

바르나는 소형 선박을 대상으로 한 B2C 공급부터 조선소 및 해운사를 대상으로 한 B2B 공급으로 시장을 확대할 계획이다. 또한 국내의 친환경 도료 전환 정책과 국제해사기구(IMO)의 탄소집약도 규제 강화에 맞춰 친환경 제품 수요가 증가하는 시장 환경에 대응하고 있으며, PaintExpo, ChinaCoat 등 국제 전시회를 통해 해외 진출도 모색하고 있다.

이처럼 해양 부산물을 재활용해 친환경성과 경제성을 동시에 확보한 기술을 제시한 성과로, 바르나는 이번 대회에서 높은 평가를 받아 아이디어 학생부 우수상을 수상했다. 향후 TERI는 국내외 친환경 방오도료 시장에서 활용 범위를 넓혀갈 수 있을 것으로 기대된다.





