준영이팬클럽, ‘2025 해양수산 창업 콘테스트’ 아이디어 일반부문 우수상 수상

2025 해양수산 창업 콘테스트 최종오디션 시상식. 자료제공=해양수산과학기술진흥원 AD 원본보기 아이콘

준영이팬클럽(대표 김준영)이 선박의 해치도어(Hatch Door) 안전 점검을 자동화하는 'Hatch Door 누설탐지 시스템'으로 해양수산과학기술진흥원이 주관한 2025 해양수산 창업 콘테스트 아이디어 일반부에서 우수상을 수상했다. 준영이팬클럽은 공학, 경영학, 법학 등 다양한 전공을 지닌 청년 전문가들로 구성된 팀으로, 현장의 문제를 직접 발굴하고 이를 해결할 수 있는 실질적 기술 개발을 목표로 한다. 팀원들은 선박 운항 과정에서 발생할 수 있는 안전상의 빈틈에 주목해, 작은 사고의 징후도 놓치지 않고 포착할 수 있는 기술적 대안을 제시했다.

이들이 개발한 Hatch Door 누설탐지 시스템은 선박 운항 시 패킹 손상으로 인해 발생할 수 있는 해수 및 빗물 유입을 실시간으로 감지해 사고를 예방하는 장치다. 패킹 손상 시 화물 손상은 물론 폭발성·독성 가스 발생으로 이어질 수 있다. 기존 점검은 손전등이나 초음파 장비를 활용하는 인력 의존 방식이어서 효율성과 안전성에 한계가 있었다. 준영이팬클럽이 개발한 시스템은 빛 감지 센서(CDS)와 LED 모듈을 활용해 해치도어가 닫혔을 때 빛이 감지되는지를 기준으로 패킹 손상 여부를 자동으로 판별 후, 문제가 확인되면 관리자에게 즉시 알림을 제공해 안전 사각지대를 줄이고 신속한 대응을 가능하게 한다. 삽입형 구조로 외부 노출이 없고 설치가 간편하며, 여러 개의 해치도어를 동시에 모니터링할 수 있다는 점도 특징이다.

준영이팬클럽은 선박 업계의 안전 점검이 높은 비용과 인적 의존도에 의해 운영되는 문제를 인식하고, 이를 자동화할 수 있는 시스템을 개발하기 위해 연구와 현장 검증을 진행했다. 단순 탐지 장치를 넘어 하드웨어와 소프트웨어를 결합한 비즈니스 모델을 제시하고 있으며, 국내 상선 4,229척이 주요 적용 대상이다. 이러한 사업 구조는 선박 안전성을 강화하는 동시에 고용 창출과 선박 관리업의 디지털 전환에도 기여할 수 있다.

이처럼 선박 안전 분야의 구체적인 문제를 포착하고 이를 해결할 수 있는 혁신적 기술을 제시한 성과로, 준영이팬클럽은 이번 대회에서 높은 평가를 받아 우수상을 수상했다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr



