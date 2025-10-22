세이프, '2025 해양수산 창업 콘테스트' 아이디어 일반 부문 최우수상 수상

2025 해양수산 창업 콘테스트 최종오디션 시상식. 자료제공=해양수산과학기술진흥원 AD 원본보기 아이콘

세이프가 해양수산과학기술진흥원이 주관한 '2025 해양수산 창업 콘테스트'에서 선박용 원격 변형 검사 장치인 체커보드 마커로 일반 부문 최우수상을 수상했다. 세이프는 기존 선박 검사 방법의 한계를 극복하고, 안전과 효율성을 높이는 기술을 선보였다.

대형 선박은 예인선에 의해 끌리거나 화물을 반복적으로 적재하는 과정에서 구조적으로 취약한 연결 부재에 좌굴(변형)이 발생한다. 현재는 사람이 직접 탱크 내에 물을 채우거나 고소차에 탑승하여 육안으로 변형량을 점검하는데, 이는 많은 시간과 비용이 들고 작업자의 안전을 보장하기 어렵다는 문제가 있었다. 특히 변형 구역의 높이가 5~20m에 달해 사람의 접근이 어려웠다.

세이프가 개발한 '체커보드 마커'는 이러한 문제를 해결하는 원격 변형 검사 장치다. 변형이 잦은 취약 부위에 2개의 기준 마커와 1개의 측정 마커를 설치하고, 원거리에서 카메라로 촬영하여 마커 간의 변위가 허용 기준치를 넘는지 판단한다. 이 마커는 금속 재질로 선박 구조물에 용접되며, 어두운 곳에서도 식별되도록 대비되는 색깔로 도장된다. 이 기술은 이미 검증된 교량의 mm 단위 변위 감지 실험 방식을 선박의 영구 변형 측정에 맞게 개량한 것이다. 이로써 점점 복잡해지는 선박의 기존 및 새로운 원격검사 방법을 보다 간소하게 판단하고 사전 점검할 수 있는 기술이다.

'체커보드 마커'는 기존 점검 방식에 비해 비용, 시간, 안전성, 정밀도 면에서 긍정적인 효과를 제공한다. 선박의 변형 점검 비용을 한 척당 1,200만 원 내외에서 300만 원 내외로, 점검 시간을 16~24시간에서 4~8시간으로 대폭 줄일 수 있다. 또한, 사람이 직접 위험한 작업을 하는 대신 단순 탱크 출입만 필요해 사고 위험을 줄인다. 이로써 선박건조, 운항선박 분야에서 선박 점검 시 정밀도 향상 및 비용절감 효과를 동시에 충족시킬 수 있게 된다.

세이프는 국내 관공선을 대상으로 기술을 선행 도입한 후, 국내외 운항 선박으로 사업을 확장할 계획이다. 장기적으로 드론, 소형 로봇, 수중 카메라 기술을 접목해 사람의 접근이 어려운 구역까지 서비스 범위를 넓힐 계획이다.





