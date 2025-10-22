SPECTO, ‘2025 해양수산 창업 콘테스트’ 아이디어 일반부문 대상 수상

SPECTO(대표 김보수)가 항만 작업 현장의 크레인 사고를 예방하기 위한 '비전 AI 적용 항만 크레인 안전 시스템'으로 해양수산과학기술진흥원이 주관한 2025 해양수산 창업 콘테스트 아이디어 일반부에서 대상을 수상했다. SPECTO는 AI와 영상 인식 기술을 기반으로 산업 현장의 안전 문제를 해결하고자 개발된 제품으로, 항만 산업에서 반복적으로 발생하는 크레인 사고 문제에 주목해 이를 해결할 수 있는 기술적 대안을 제시했다.

이들이 개발한 비전 AI 적용 항만 크레인 안전 시스템은 항만에 설치된 카메라 영상을 활용해 크레인 주변의 위험 요소를 실시간으로 분석하고, 인공지능이 이를 자동 탐지해 관리자와 작업자에게 경고를 제공하는 장치다. 기존에는 단순한 센서에 의존하거나 작업자의 육안 확인에 크게 의존해야 했으나, 이번 시스템은 중량물 이동 경로 분석, 낙하 반경 위험 감지, 작업자 위치 동시 추적, 학습없이 화물의 윤곽 및 움직임을 인식해 자동으로 위험구역 생성 등을 통해 충돌·전도·추락과 같은 사고 발생 가능성을 조기에 차단할 수 있다. 특히 고공 시점 카메라를 활용해 사각지대 없는 모니터링을 구현하고, 위험 구역 내 작업자에게만 경고음을 전달해 효율적인 대응이 가능하다.

SPECTO는 항만 안전 관리가 높은 비용과 인적 자원에 의존해 운영되는 문제를 인식하고, 이를 자동화할 수 있는 시스템을 구축하기 위해 기술 연구와 현장 검증을 이어왔다. 단순한 탐지 기능을 넘어, 데이터 기반 예측 관리, 정기 유지보수 계약, 클라우드 연계 원격 모니터링 등으로 확장 가능한 사업 구조를 제시해 산업 현장에 최적화된 모델을 마련했다. 이러한 체계는 항만 안전성을 강화하는 동시에 산업재해 예방, 고용 창출, 디지털 전환에도 기여할 수 있는 기반이 되고 있다.

이처럼 항만 안전 분야의 문제를 구체적으로 짚어내고 해결할 수 있는 기술을 제시한 성과로, SPECTO는 이번 대회에서 그 가치에 대한 높은 평가를 받고 대상을 수상했다. 업계에서는 해당 기술이 상용화될 경우 국내 항만의 안전 관리 체계가 개선되고, 해외 항만 시장으로의 확대 적용 가능성도 클 것으로 전망하고 있다.





