애쓰지마, ‘2025 해양수산 창업 콘테스트’ 사업화 부문 대상 수상

주식회사 애쓰지마(대표 임동현)가 수산생물 서식지 및 활성도 예측 시스템 '블루 매트릭스' 아이템으로 해양수산과학기술진흥원이 주관한 2025 해양수산 창업 콘테스트 사업화 부문에서 대상을 수상했다.

애쓰지마는 기후변화에 대응하는 해양·수산 산업 솔루션을 제공하는 GEO TECH 기업으로, 지속 가능한 해양수산업을 위한 기술력을 인정받았다.

애쓰지마는 자체 기상 및 해양 예보·관측 시스템과 수산 생태계 분석 시스템을 개발해 해양 수산 전반의 생태계 변화에 대한 관측 및 예보 정보를 제공하는 기업이다.

특히, 자체 기상 예보·관측 시스템은 AI 기반의 MME 기술과 과거 관측 데이터와의 오차보정 기술을 통해 예보 정확도를 높였으며, 머신러닝 기반의 조과 및 조황 이미지 분석을 통해 수산생물 종을 우선 판별하고, 당시의 어획 정보를 3차원 공간에 빅데이터화하는 기술을 보유하고 있다. 이는 특정 시기와 위치에 따라 수산생물 종별 서식지와 활성도를 예측하는 기술로 기후변화로 인한 해양 생태계 교란 요인을 사전에 예측하고, 과학적 근거를 바탕으로 대응 전략을 마련하는 데 기여한다.

또한, 과거의 어획량 기반 관리 방식에서 벗어나 실시간 데이터와 AI를 활용한 체계적인 수산자원 관리를 가능하게 하여 남획을 방지하고 수산업 종사자의 안정적인 수익을 보장할 수 있다.

블루 매트릭스 서비스는 어업 종사자 및 양식업 종사자에게 월 구독형 SaaS(서비스형 소프트웨어) 형태로 제공될 계획이다. 또한, 해양 레저 및 관광객을 위한 유료 모바일 앱 서비스를 제공하고, 정부 기관이나 연구소에는 맞춤형 솔루션을 제공함으로써 해양 산업 전반에 걸쳐 지속 가능한 가치 창출을 목표로 하고 있다.이처럼 주식회사 애쓰지마는 기상 및 수산 생태계 분석 기술을 융합하여 기후변화에 대응하고 지속 가능한 해양수산 산업 발전에 기여할 수 있는 잠재력을 인정받아 2025 해양수산 창업 콘테스트 사업화 부문에서 대상의 영예를 안았다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr



