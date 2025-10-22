씨너지파트너, '2025 해양수산 창업 콘테스트' 사업화 부문 우수상 수상

2025 해양수산 창업 콘테스트 최종오디션 시상식. 자료제공=해양수산과학기술진흥원 AD 원본보기 아이콘

씨너지파트너(대표 오용민)가 해양수산과학기술진흥원이 주관하는 '2025 해양수산 창업 콘테스트'에서 AI·빅데이터 기반 선박연료 트레이딩 및 공급·물류관리 디지털 혁신 아이템으로 사업화 부문 우수상을 수상했다. 씨너지파트너는 기존의 비효율적인 선박유 거래 방식을 개선하는 디지털 플랫폼을 제시했다.

글로벌 선박유 시장은 약 200조 원 규모로 성장하고 있지만, 전화, 이메일, 수기 작성 등 아날로그 방식으로 거래가 이루어지는 비효율적인 시장이었다. 씨너지파트너는 이러한 문제를 해결하기 위해 선박유 거래의 전 과정을 하나의 플랫폼에서 자동화하는 디지털 IT 솔루션을 개발했다. 이 솔루션은 20년차 트레이더와 IT 전문가가 함께 개발했으며, 복잡한 선박유 거래의 전 과정을 하나의 플랫폼에서 자동화하는 End-to-End를 목표로 한다.

씨너지파트너의 솔루션은 구매자, 판매자, 바지선 등 3명 이상의 이해관계자가 얽혀 50회 이상의 커뮤니케이션과 24시간 대응을 필요로 하는 기존 시장의 비효율성을 개선한다. 이 플랫폼은 실시간 시장 데이터를 분석하고 AI 기반 알고리즘을 활용해 최적의 연료 조건을 제공함으로써 구매자에게 맞춤형 솔루션을 제공한다.

또한, GPS와 AIS 기반으로 선박의 위치를 실시간으로 추적하고 예상 도착 시간을 계산해 최적의 공급지를 자동으로 추천한다. 운영 효율성 향상을 위해 디지털화 및 자동화 트레이딩 시스템을 도입했으며, 시장 상황 예측과 물류 리스크 최소화를 위해 머신러닝 모델을 활용하고 있다. 이와 함께 주문부터 계약서, 세금계산서, 정산까지 자동 처리하는 통합 관리 시스템을 제공하며, 긴급·소량 등 복잡한 비정형 수요에도 유연하게 대응할 수 있도록 알고리즘을 개발했다.

씨너지파트너는 2023년 런칭 이후 2025년 6월까지 매출 700억 원 이상을 기록했으며, 한국과 싱가포르 시장을 우선 공략하며 글로벌 시장으로 확장할 계획이다. 또한, 거래량에 따라 수익을 확보하는 비즈니스 모델을 통해 시장 성장과 비례하는 확장을 목표로 한다.





