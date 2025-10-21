이상일 용인시장, 관광혁신서밋 참석차 스페인·프랑스 방문

세비야·몽펠리에 등과 교류협력 확대 등도 논의

경기도 용인시는 이상일 시장 등 시 대표단이 21일부터 29일까지 7박 9일의 일정으로 스페인과 프랑스를 방문해 '관광혁신 서밋(TIS 2025)에 참석하고 현지 주요 도시와 교류 협력 강화 방안을 논의한다고 밝혔다.

이상일 용인시장. 용인시 제공 AD 원본보기 아이콘

대표단은 22일(현지시간) 스페인 세비야에서 열리는 TIS 2025 개막식에 참석한다. 이 시장은 개막식 후에는 호세 루이스 산스 세비야 시장과 만나 양 도시 간 우호 협약을 체결할 예정이다. 우호 협약을 체결한 뒤에는 시의 스페인 국제명예자문관 위촉식도 개최한다.

이 시장은 특히 TIS 2025 세션에 사흘간 직접 참가해 한국과 유럽 국가 간 문화·관광 분야 협력, 용인의 관광 특징 등에 대해 설명하고 유럽 측 관계자들과 대화할 예정이다.

26일부터는 프랑스 몽펠리에 프리디렌 지구 문화센터 '레스쿠타르'를 방문해 니콜 마랭 쿠리 몽펠리에 부시장과 만나 양 도시 간 교류·협력 방안을 논의할 예정이다.

이 시장은 몽펠리에 메트로폴 청사도 방문해 대중교통 무료화 정책, 자전거 인프라 확대, 저배출구역 운영 등 현지 대중교통 정책도 둘러볼 예정이다. 몽펠리에 메트로폴은 프랑스 남부 오시타니주 헤로 부서 내 도시권 권역을 통합 관리하는 행정 조직이다.

몽펠리에는 자동차 의존도를 낮추고 도시 접근성·형평성을 확대하기 위해 2023년 12월 21일 모든 버스와 트램을 주민에게 무료로 개방했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>