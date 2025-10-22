씨넥터, ‘2025 해양수산 창업 콘테스트’ 사업화 부문 최우수상 수상

2025 해양수산 창업 콘테스트 최종오디션 시상식. 자료제공 = 해양수산과학기술진흥원 AD 원본보기 아이콘

주식회사 씨넥터(대표 염호선)가 해양수산과학기술진흥원이 주관한 2025 해양수산 창업 콘테스트 사업화 부문에서 최우수상을 수상했다. 수상 아이템은 '연승어업 자동화시스템'으로, 씨넥터는 어업 현장의 생산성을 혁신적으로 높일 수 있는 기술력을 인정받았다.

씨넥터는 어업종사자로 살아온 대표의 경험과 실력파 엔지니어들의 기술력이 결합된 팀이다. 특히, 로봇 및 시뮬레이터 개발 분야의 기술진을 중심으로 어업용 주낙 연승기 개발 등 다양한 해양수산 기술을 자체적으로 개발해왔다. 이러한 기술적 전문성을 바탕으로 연승어업의 고질적인 문제점을 해결하고, 어업인들의 조업 환경을 개선하기 위한 '연승어업 자동화시스템'을 개발하게 되었다.

연승어업 자동화시스템은 미끼 공급부터 투승(줄을 내리는 것), 양승(줄을 올리는 것)까지 모든 과정을 자동화하여 어업 생산성을 200% 이상 향상시키는 것을 목표로 한다. 또한, 자동화 시스템을 통해 작업자가 미끼를 직접 만지거나 해수에 접촉하는 것을 최소화하여 위생과 안전성을 대폭 강화했다. 기존의 인력 중심 조업 방식에서 벗어나 첨단 기술을 활용함으로써 인건비 절감 효과는 물론, 안정적인 어획량 확보와 작업 효율성 증대가 기대된다.

연승어업 자동화시스템은 수협중앙회 기자재 등록을 통해 정부 보조사업 지원을 받을 수 있도록 준비 중이며, OEM 생산방식에서 ODM 생산방식으로 전환하여 생산비용을 절감하는 등 가격 경쟁력 확보에도 주력하고 있다. 이를 통해 국내 연승어업의 디지털 전환을 가속화하고, 더 나아가 해외시장 진출을 통해 글로벌 연승어업의 현대화를 이끌어갈 것으로 기대된다.

