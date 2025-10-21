광명시, 마음 안전망 가동으로 시민 치매·자살·정신건강 돌본다

스트레스·우울감·자살 사망률 등 전국 평균보다 낮아

내년까지 '생명존중 안심마을' 전체 동으로 확대 추진

경기도 광명시가 정신·생명·기억 등 3대 마음 안전망을 통해 시민의 마음 건강 지원체계를 강화하고 나섰다.

광명시는 21일 시청 중회의실에서 정책브리핑을 열고 '광명형 마음 건강 정책' 추진 성과와 방향성을 제시했다.

이현숙 광명시 보건소장은 "정신건강복지센터, 자살예방센터, 치매안심센터 사업을 확대하고 접근성을 높여, 누구나 언제든지 마음의 도움을 받을 수 있는 정서적·정신적 지원체계를 더욱 촘촘히 구축하겠다"고"고 말했다.

기관·지역사회 협업으로 정신건강 ↑

이현숙 광명시 보건소장이 21일 정책브리핑을 통해 시의 3대 마음 안전망 구축 현황을 설명하고 있다. 광명시 제공 AD 원본보기 아이콘

광명시는 '정신건강복지센터', '자살예방센터', '치매안심센터'를 축으로 예방·상담·치료는 물론 인식 개선까지 종합적인 마음 안전망을 구축 중이다.

이를 통해 시는 전국 평균보다 높은 시민 정신건강 지표를 유지하고 있다. 질병관리청의 '2024년 지역사회건강조사'에 따르면 광명시 스트레스인지율은 20.2%로 전국 평균 21.2%보다 낮았다. 우울감 경험률과 우울증상 유병률 역시 각각 4%, 2.3%로 전국 평균을 크게 밑돈다.

자살 사망률은 10만 명당 22.7명으로, 전국 평균 29.1명, 경기도 평균 28.1명보다 현저히 낮다. 60세 이상 치매 유병률도 6.26%로 전국 평균 6.76%보다 낮은 수준을 유지하고 있다.

아동·청소년, 중증정신질환…맞춤형 정신건강 서비스 강화

시 정신건강복지센터는 아동·청소년 정신건강 증진부터 중증질환자 관리까지 폭넓은 사업을 추진해 왔다. 특히 시는 보건소·경찰서·소방서·의료기관 협업으로 '정신건강 위기대응 협의체'를 구성해 신속하고 실질적인 위기 대응체계를 마련했다.

협의체는 올해 들어 9월 말까지 42명을 대상으로 325차례 위기에 개입했다. 이를 통해 위기 상황에 놓인 시민을 조기에 발견하고 적극적으로 지원하고 있다.

증가하는 청소년 정신건강의 주요 위험·보호 요인의 효율적 관리를 위해 청소년 정신건강 실태조사도 강화하고 있다. 시는 관내 중·고등학생과 학교 밖 청소년을 대상으로 한 조사 결과를 바탕으로 청소년 특화 정신건강 정책 방향을 수립하고 지원체계를 구축해 나갈 계획이다.

중증 정신질환자에게는 치료비 지원은 물론 취업연계, 소통 모임, 직업 재활 등 맞춤형 회복 프로그램을 제공한다. 이를 통해 2023년 85%였던 중증질환자 사례관리 서비스 만족도는 지난해 88%로 상승했다.

정신건강복지센터의 상담 건수도 2023년 5693건에서 지난해 7200건으로 26.5% 증가하는 추세다.

'생명존중 안심마을' 내년 전 지역 확대…생명존중 문화 확산

시는 지역사회 중심 마음 건강 정책도 지속해서 강화하고 있다. 지역사회 자원과 네트워크를 적극적으로 활용해 마을 단위 마음건강 체계를 구축하고 있다.

특히 시는 현재 11개 동이 참여하고 있는 '생명존중 안심마을' 사업을 내년까지 19개 모든 동으로 확대할 방침이다. 이 사업은 보건소 중심의 자살예방 안전망 구축을 넘어 주민·기관·상점 등 마을 전체가 생명 지킴이 역할을 수행하는 지역 공동체형 사업이다.

생명존중 안심마을은 자살 고위험군 발굴, 자살예방 인식 개선 캠페인 실시, 자살예방교육 실시, 자살위험수단 차단 등 다양한 활동으로 자살예방 안전망을 촘촘히 구축하고 있다.

시는 지난해부터 자살예방센터와 정신건강복지센터를 함께 운영하는 '마음건강센터'도 신설, 상담·치료·위기대응이 유기적으로 이뤄지는 포괄적 정신건강 서비스도 제공 중이다.

예방부터 인식개선까지…치매 친화 도시로 거듭난다

시는 인구 고령화에 따른 치매인구 증가에 대응하기 위해 치매 조기 발견과 치매 친화 환경 조성을 핵심과제로 추진하고 있다.

이를 위해 시는 찾아가는 치매 선별검사, 치매 고위험군 검진을 비롯해 광명시민이면 연령제한 없이 치매 검진을 받을 수 있도록 해 치매 조기 발견율을 높였다.

지역사회 전반에 치매인식 개선과 공감대 확산을 위해 '치매안심마을'도 조성 중이다. 관내 4곳을 치매안심마을로 지정해 주민 교육, 치매파트너 양성, 봉사단 운영, 환경 개선 등의 사업을 확대하고 있다. 올해는 초등학생 대상 '치매파트너 교육'을 실시해 미래세대의 인식 개선을 돕고 있다.

이 밖에도 거동이 불편한 어르신들을 위한 맞춤형 인지 증진 방문학습, 치매가족 지원, 치매 전문봉사단 운영 등 다양한 사업을 추진하고 있다.

박승원 광명시장은 "지역사회와의 협력을 강화하고 대상자별 맞춤형 마음 건강 프로그램을 확대할 것"이라며 "시민 누구나 안심하고 마음 건강을 돌볼 수 있는 포용적이고 지속 가능한 지역사회를 만들어 가겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>