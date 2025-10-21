[2025국감]"코레일, 기관사 음주 적발해도 경고만 주고 끝"

21일 한국철도공사 국정감사

한국철도공사 소속 철도기관사 10명이 근무 시작 전 음주 측정에서 적발됐으나 대부분이 내부 경고 조치로 끝난 사실이 드러났다.

국회 국토교통위원회 이건태 더불어민주당 의원이 공사로부터 받은 자료를 보면 2023년과 지난해 각 1명, 올해 8명 등 기관사 총 10명의 음주를 적발했다. 10건 모두 공사에서 정한 근무 배제조건인 혈중알코올농도 0.01%를 넘어섰다. 5건은 도로교통법 면허정지 수준인 0.03% 이상이었다. 이 가운데 실제 내부 징계를 받은 건 한 건에 불과했다. 징계받은 기관사 역시 경징계 가운데 가장 낮은 견책 처분에 그쳤다.

앞서 올해 2월 감사원도 비슷한 내용으로 기강해이를 지적한 적이 있다. 감사원 기관정기감사 결과 경찰의 음주운전 단속에 적발된 기관사가 혈중알코올농도가 남은 상태로 출근해 열차를 운행한 사실이 드러났다. 술이 덜 깬 상태에서 승강장 안전문 점검업무를 한 이도 있었다.

한국철도공사 본사 앞. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

철도안전법에 따라 철도종사자는 술을 마신 상태에서 일하면 안 된다. 이를 어기면 3년 이하 징역 또는 3000만원 이하 벌금을 문다. 최근 5년간 철도공사 직원 17명이 근무 중 음주로 내부 징계를 받았으나 수사시간 고발이나 형사입건으로 이어진 사례를 한 건도 없었다.

앞서 2023년 근무 중 음주 형량 상향, 수사기관 통보를 의무화하는 등 제도를 고치기로 했으나 현장에선 여전히 개선되지 않고 있다고 이 의원은 전했다.

이 의원은 "철도공사가 내부 징계로 마무리하고 수사기관에 통보하지 않은 건 전형적인 제 식구 감싸기"라며 "무관용 원칙에 따라 음주 측정에 한 번 걸리더라도 자격을 정지시키고 높은 형량을 적용할 수 있도록 제도와 내규를 정비해야 한다"고 지적했다.





최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr



