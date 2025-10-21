본문 바로가기
담양군, 오일시장서 '세계문화페스티벌' 개최

호남취재본부 강성수기자

입력2025.10.21 11:39

의상패션쇼·공연·체험·먹거리 등 다채

담양군은 지난 17~18일 이틀간 담양글로벌문화관과 담양오일시장 일원에서 '세계문화페스티벌'을 개최했다. 담양군 제공

전남 담양군(군수 정철원)은 지난 17~18일 이틀간 담양글로벌문화관과 담양오일시장 일원에서 '세계문화페스티벌'을 개최했다고 21일 밝혔다.


이번 행사는 10개국 이주여성들이 각국의 국기를 들고 행진하는 퍼레이드를 시작으로, 세계 전통공연과 K-POP 커버댄스, 세계의상패션쇼, 글로벌노래자랑, 버스킹공연 등 다양한 프로그램이 진행됐다.

담양가족센터를 비롯해 다문화가정, 지역 상인, 예술인 등이 함께 참여해 세계 문화가 어우러진 축제의 장을 만들었다. 특히 담양글로벌문화관이 소장한 베트남·필리핀·중국·캄보디아 전통의상을 활용한 패션쇼는 관람객들로부터 큰 호응을 얻었다.


정철원 군수는 "이번 축제가 담양이 세계와 소통하고 다양한 문화를 교류하는 글로벌 무대로 나아가는 첫걸음이 되길 바란다"며 "앞으로도 담양글로벌문화관이 지역의 문화 다양성을 확산시키는 중심 공간으로 자리 잡을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.




호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr
