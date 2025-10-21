"공주대는 공주의 심장" 송영월 의원, 공주대-충남대 통합 추진 ' 비판'



공주시의회 5분 발언서 "공주시민 동의 없는 일방적 통합은 흡수·폭거"… "공주 정체성과 지역 생존권 지키겠다" 결의



공주시의회 송영월 의원이 21일 임시회 5분 발언을 통해 공주대와 충남대 통합 추진을 비판했다. AD 원본보기 아이콘

충남 공주시의회 송영월 의원이 국립공주대학교와 충남대학교의 통합 추진을 "공주의 심장을 멈추게 하는 폭거"라고 비판했다.

송 의원은 21일 열린 제261회 임시회 제1차 본회의 5분 발언을 통해 "공주시민이 배제된 졸속 통합은 결코 정당하지 않다"며 즉각 중단을 촉구했다.

송 의원은 "공주대와 충남대 통합은 단순한 행정 절차가 아니라 공주의 역사와 정체성, 그리고 미래 세대의 생존이 걸린 중대한 사안"이라고 강조했다.

그는 "양 대학이 글로컬대학 사업 예비선정 이후 2028년 통합대학 출범을 목표로 하고 있지만, 정작 공주시민의 의견을 단 한 번도 묻지 않았다"며 "이는 통합이 아닌 흡수이며, 절차적 정당성과 시민 신뢰를 모두 저버린 행위"라고 지적했다.

이어 "공주대는 단순한 교육기관이 아니라 공주의 심장이자 자부심"이라며 "본부가 대전으로 이전하고 학생과 인력이 빠져나가면 공주대는 빈껍데기만 남게 될 것"이라고 우려했다.

또 "공주영상대도 세종시에 빼앗긴 마당에 공주대마저 잃는다면 공주엔 희망이 없다"는 시민 여론을 전하며, "이는 단순히 대학 문제가 아닌 지역 생존권의 문제"라고 강조했다.

송 의원은 공주시의회가 즉각 행동에 나서야 한다며 ▲의회의 공식 반대 입장 표명 ▲정부·관계기관에 공주시민 의지 전달 ▲'공주대-충남대 통합 대응 특별위원회' 구성 등을 제안했다.

그는 "공주대학교는 아버지 세대가 지켜온 자존심이자 우리가 후손에게 물려줘야 할 마지막 자산"이라며 "공주의 이름과 정체성을 지키기 위해 시민과 함께 끝까지 싸우겠다"고 밝혔다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



