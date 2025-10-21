본문 바로가기
Dim영역
전국
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

충청

"공주대는 공주의 심장" 송영월 의원, 공주대-충남대 통합 추진 ' 비판'

충청취재본부 이병렬기자

입력2025.10.21 10:45

시계아이콘00분 40초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄


공주시의회 5분 발언서 "공주시민 동의 없는 일방적 통합은 흡수·폭거"… "공주 정체성과 지역 생존권 지키겠다" 결의

공주시의회 송영월 의원이 21일 임시회 5분 발언을 통해 공주대와 충남대 통합 추진을 비판했다.

공주시의회 송영월 의원이 21일 임시회 5분 발언을 통해 공주대와 충남대 통합 추진을 비판했다.

AD
원본보기 아이콘

충남 공주시의회 송영월 의원이 국립공주대학교와 충남대학교의 통합 추진을 "공주의 심장을 멈추게 하는 폭거"라고 비판했다.


송 의원은 21일 열린 제261회 임시회 제1차 본회의 5분 발언을 통해 "공주시민이 배제된 졸속 통합은 결코 정당하지 않다"며 즉각 중단을 촉구했다.

송 의원은 "공주대와 충남대 통합은 단순한 행정 절차가 아니라 공주의 역사와 정체성, 그리고 미래 세대의 생존이 걸린 중대한 사안"이라고 강조했다.


그는 "양 대학이 글로컬대학 사업 예비선정 이후 2028년 통합대학 출범을 목표로 하고 있지만, 정작 공주시민의 의견을 단 한 번도 묻지 않았다"며 "이는 통합이 아닌 흡수이며, 절차적 정당성과 시민 신뢰를 모두 저버린 행위"라고 지적했다.


이어 "공주대는 단순한 교육기관이 아니라 공주의 심장이자 자부심"이라며 "본부가 대전으로 이전하고 학생과 인력이 빠져나가면 공주대는 빈껍데기만 남게 될 것"이라고 우려했다.

또 "공주영상대도 세종시에 빼앗긴 마당에 공주대마저 잃는다면 공주엔 희망이 없다"는 시민 여론을 전하며, "이는 단순히 대학 문제가 아닌 지역 생존권의 문제"라고 강조했다.


송 의원은 공주시의회가 즉각 행동에 나서야 한다며 ▲의회의 공식 반대 입장 표명 ▲정부·관계기관에 공주시민 의지 전달 ▲'공주대-충남대 통합 대응 특별위원회' 구성 등을 제안했다.


그는 "공주대학교는 아버지 세대가 지켜온 자존심이자 우리가 후손에게 물려줘야 할 마지막 자산"이라며 "공주의 이름과 정체성을 지키기 위해 시민과 함께 끝까지 싸우겠다"고 밝혔다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"전기밥솥이 이렇게 위험하다니"…귀찮다고 쌀 씻었다가 건강에 치명적 "전기밥솥이 이렇게 위험하다니"…귀찮다고 쌀 씻... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

전기밥솥 이렇게 쓰면 치매 위험…"내솥에 쌀 씻지 마라" 경고

11월 3일 성심당 갔다간 허탕…전 매장 휴업 공지 알고보니

비만인데 더 오래 산다고?…'이 힘' 강하면 사망 위험 뚝

또 한국어 낙서 '나라 망신'…스페인 유명 성당에 적힌 '쀍'

"외교부, 문전박대 없었다고? 대사관 초소서도 쫓겨났다" 당사자 분통

"2만5000원 짜리 100마리씩 튀겨도 쪽박"…치킨 공화국은 결국 '몰락'했다

"50억 아파트에 5000만원 보유세"…집값 안정 vs 시장 불안 '팽팽'

새로운 이슈 보기