증시 랠리에 증권株 ‘활짝’… 실적·성장성 모두 잡았다

국내 증시가 4000포인트를 향해 질주하는 가운데, 증권업계의 실적 개선 기대감이 커지고 있다. 거래대금이 사상 최고 수준으로 치솟으면서 위탁매매 수익이 늘었고, 기업공개(IPO)와 인수금융 등 기업금융(IB) 부문도 호조를 보이며 증권사 전반의 수익성이 강화되고 있다.

시장에서는 거래대금 회복세와 함께 증권업종의 '질적 성장'이 본격화됐다는 평가가 나온다. 자본시장 활성화 정책과 규제 완화, 그리고 안정적인 리테일 수익 기반이 맞물리며 실적 개선 흐름이 이어질 것으로 전망된다. 업계에서는 증시 호황 속에 증권주가 중장기 성장 모멘텀을 확보하며, 투자자들의 관심이 한층 더 확대될 것으로 보고 있다.

한편, 스탁론에 대한 관심이 날로 높아지고 있다. 모처럼 잡은 투자기회를 놓치지 않으려는 투자자들이 주식매입을 위해 더 많은 자금을 활용할 수 있는 스탁론으로 눈길을 돌리고 있기 때문이다.

여기에 미수/신용 이용 중 주가급락으로 반대매매 위기를 맞이하더라도 추가 담보나 종목 매도 없이 간단히 갈아탄 후 반등 시점을 기다릴 수 있다는 것도 스탁론의 장점 중 하나다.

