문하은 디자이너, 뉴욕에서 ‘브랜드 중심 공간 디자인’의 미래를 그리다

뉴욕을 중심으로 활동하는 공간 디자이너 문하은이 브랜드 정체성과 사용자 경험을 공간 안에서 조화롭게 구현하는 실무형 디자이너로 현지 업계에서 주목받고 있다.

경희대학교 건축학과 출신인 문 디자이너는 단순한 미적 완성도를 넘어 구조적 안정성, 효율적 프로젝트 관리, 브랜드 가치 실현까지 아우르며 탁월한 성과를 입증해왔다.

그는 '1188 슈퍼마켓 확장 프로젝트'에서 기존 매장을 두 배 규모로 확장하고 신축 공간과 기존 시설을 유기적으로 연결하는 설계를 통해 구조적 문제와 인허가 이슈를 해결했다.

또한 'My Suit' 매장 인테리어 프로젝트에서는 고급 리테일 공간의 브랜드 아이덴티티와 고객 경험을 동시에 구현하며, 디자인 의도와 시공 현실의 간극을 최소화해 완성도를 높였다. 아울러 신한은행 맨해튼·노던 지점 인테리어 프로젝트에서는 글로벌 금융기관의 브랜드 철학을 공간적으로 해석하고, 초기 프레젠테이션을 주도해 클라이언트의 신속한 의사결정을 이끌어냈다.

문 디자이너는 향후 인디애나주 글로벌 제조시설 프로젝트에서 생산 공정과 건축 디자인을 효율적으로 연계하는 공간 기획 및 디자인 조정을 담당할 예정이다. 산업 설비와 건축 공간을 통합하는 고난도 과업으로, 그의 실무 중심적 설계 역량이 주목된다.

이와 함께 뉴욕 미드타운 이스트에 위치한 한국 대기업 미국 본사 오피스 인테리어 프로젝트, 맨해튼 미드타운 콘도미니엄 브랜딩 프로젝트에도 참여해, 글로벌 브랜드의 정체성과 업무 효율성을 반영한 공간 디자인을 선보일 계획이다.

문하은 디자이너는 "모든 프로젝트는 공간을 통해 브랜드의 이야기를 구현한다는 철학 아래, 세밀한 설계력과 현장 대응력, 유연한 커뮤니케이션을 기반으로 디자인과 실무를 잇는 역할을 하고 있다"며 "앞으로도 브랜드 중심의 공간 디자인과 건축적 정밀함을 결합해 다양한 산업과 기업 공간에서 글로벌 영향력을 확장해 나가겠다"고 말했다.





