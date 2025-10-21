김용범 메리츠 부회장 국감장 안 선다…정무위 증인 철회

정무위 개최 직전 증인 철회 요청 수락

김용범 메리츠금융그룹 부회장이 21일 열리는 국회 정무위원회 국정감사 증인 목록에서 빠졌다.

업계에 따르면 국회 정무위는 이날 오전 김 부회장에 대한 증인 신청을 철회했다. 금융지주 수장으로선 유일하게 국정감사 자리에 등장할 예정이었지만 불발됐다. 메리츠금융 쪽의 적극적인 소명과 요청을 국회에서 받아들인 것으로 풀이된다.

당초 정무위는 국감에서 김 부회장을 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 연대보증 관련 증인으로 의결했다. 앞서 금융감독원은 건설업계에서 PF 대출 만기 연장 시 과도한 수수료나 금리를 요구받았다는 민원을 접수하고 메리츠화재 등에 대해 검사를 착수한 바 있다. 메리츠화재 등이 PF 대출을 연장해주는 대가로 고율의 수수료를 강제하는 등 우월적 지위를 남용한 것은 아닌지 살펴본 것으로 전해졌다. 앞서 2023년 정무위 국정감사에서도 메리츠증권의 부동산 PF 고금리에 대한 여야 의원들의 질타가 쏟아진 바 있다.

부동산PF 연대보증과 맞물려 홈플러스에 대해서도 비판할 예정이었다. 메리츠금융그룹은 지난해 5월 홈플러스 점포 63곳을 담보로 연 8% 금리의 3년 만기 1조3000억원 규모 대출을 실시했다. 이후 메리츠금융은 지난 5월까지 1년 치 이자와 각종 수수료, 원금 1000억원가량을 포함해 총 2561억원을 회수했다. 이 과정에서 표면금리 외에도 인출수수료, 취급수수료 등으로 단기 고금리 수익을 거둔 점이 도마 위에 오를 예정이었다.

실제로 메리츠금융그룹은 회생채권 신고서의 미상환원금에 '내부수익률(IRR) 기준 가상 이자' 861억 원까지 더해서 신고한 것으로 알려졌다. 업계에 따르면 이 861억원은 홈플러스 회생 신청일인 2025년 3월 4일 기준으로 '기한이익상실(EOD)'이 발생했다고 가정하고, 내부 목표수익률(11.5~13%)을 역산해 산정한 것으로 추정된다.

투자은행(IB) 업계 관계자는 "정치권에서는 MBK의 홈플러스 자금 지원 방안도 성에 차지 않는 마당에, 주 채권단인 메리츠금융그룹이 경영권 매각 등 정상화에 협조하기보다는 MBK를 겨냥해 여론전을 벌이고 있는 점이 괘씸하다고 본 것 같다"며 "메리츠화재 전 사장의 미공개정보 시세차익 의혹까지 엮어 집중 비판에 나설 수도 있었을 것"이라고 말했다.

앞서 메리츠금융그룹은 MBK파트너스가 지난달 말 대국민 사과문을 발표하자 며칠 뒤 'MBK&홈플러스 회생 관련 주요 쟁점 설명자료'를 발표했다. 이를 통해 "MBK의 홈플러스 대상 자금 지원안은 실체가 없다"며 "이익은 사유화하고 손실은 사회화하는 사모펀드의 폐해"라고 강도 높게 지적한 바 있다.





이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr



