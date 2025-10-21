BTS 정국 '드리머스' 스포티파이 5억 스트리밍

방탄소년단 정국. 빅히트뮤직 제공 AD 원본보기 아이콘

방탄소년단 정국이 스포티파이에서 5억 스트리밍 곡을 추가했다고 빅히트뮤직이 21일 밝혔다.

음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이 19일자 차트에 따르면 정국이 부른 2022 FIFA 월드컵 카타르 공식 사운드트랙 '드리머스'(Dreamers)가 누적 재생 수 5억회를 넘었다.

이로써 정국은 본인의 이름을 내건 솔로곡 '세븐', '스탠딩 넥스트 투 유', '레프트 앤드 라이트', '3D'에 이어 다섯 번째 5억회 스트리밍 곡을 보유하게 됐다.

'드리머스'는 2022년 11월 공개 당시 전 세계 102개 국가·지역의 아이튠즈 '톱 송' 차트 1위, 스포티파이 '데일리 톱 송 글로벌' 차트(11월20일자) 2위에 올랐다. FIFA 유튜브 공식 계정에 공개된 퍼포먼스 영상은 10월2일 기준 조회 수 4억2000만회를 돌파하며 역대 최다 조회 수를 기록했다.

정국은 이로써 스포티파이에서 솔로곡으로만 누적 스트리밍 97억회를 넘겼다. 이 중 '세븐'은 단일곡 누적 재생 수 25억회를 돌파해 국내 가수 최초로 25억회 스트리밍을 달성했다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



