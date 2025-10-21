바르닭, 야구선수 문성주·신민재·홍창기·이진영·손아섭 선수에 닭가슴살 제품 후원

프리미엄 닭가슴살 브랜드 바르닭이 야구선수 문성주, 신민재, 홍창기, 이진영, 손아섭 선수에게 협찬을 진행한다.

이번 협찬을 통해 바르닭은 선수들의 단백질 섭취와 체력관리를 지원하기 위해 맛있는 소스로 질리지 않고 다양하게 즐기는 소스품은 닭가슴살부터 풍미가득 볶음밥, 영양이 풍부한 곡물밥 등 바르닭의 인기 제품을 제공할 예정이다.

바르닭은 멕시카나, 두끼, 강강술래 등 다양한 브랜드와 협업해 건강하고 맛있는 닭가슴살을 선보이고 있다. 바르닭 닭가슴살은 스팀오븐 공법으로 부드럽게 즐길 수 있으며, HACCP 인증 제조시설에서 안전하게 생산하는 안심 먹거리다.

또한 100% 국내산 닭만을 사용하며, 최근에는 항생제·합성항균제·호르몬제가 첨가되지 않은 일반 사료를 급여하고 인증 기준을 지켜 생산한 1등급 무항생제 닭가슴살을 제품에 본격적으로 도입했다. 1등급 무항생제 닭가슴살은 점차 확대해 전 제품으로 변경할 예정이다.

바르닭 관계자는 "앞으로도 고단백 식단이 필요한 스포츠 선수들에게 맛있고 건강한 닭가슴살을 다양한 방식으로 후원할 예정"이라고 전했다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr



