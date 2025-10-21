본문 바로가기
Dim영역
알립니다
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

사고·알림

[알립니다] 2025 아시아경제 경력직 공개 채용

입력2025.10.21 10:00

시계아이콘00분 48초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

서류접수는 11월 3일까지
2026년 1월5일 입사 예정

정보가 실시간으로 전달되고, 인공지능(AI)까지 가세해 온갖 볼거리, 읽을거리가 쏟아지는 콘텐츠 대홍수의 시대.


노이즈와 정보를 가려내는 일은 그 어느 때보다 중요해졌습니다.

아시아경제는 복잡한 경제 이슈를 명확하게 분석하고,

투자자 의사결정에 영향을 미치는 경제 콘텐츠 플랫폼으로 성장하고 있습니다.


주식·원자재·부동산·가상자산 등 투자와 경제의 본질을 꿰뚫고,

독자에게 진짜 인사이트를 함께 전할 경력기자를 모십니다.


[알립니다] 2025 아시아경제 경력직 공개 채용
AD
원본보기 아이콘

◆지원 자격

- 언론사 취재기자 경력 3년 이상

- 국내외 4년제 정규대학 졸업 이상 학력

- 남성의 경우 병역필 또는 면제자

- 해외여행에 결격사유가 없는 자

◆전형 절차

- 서류 접수 : 10월 21일(화) ~ 11월 3일(월) 23:59 (자사 채용 홈페이지 접수)

- 서류 합격자 발표 : 11월 7일(금) (홈페이지 공지)

- 온라인 인성검사 : 11월 7일(금) ~ 11월 11일(화)

- 직무역량평가·종합면접 : 11월 24일(월) ~ 11월 26일(수) (아시아경제 본사 진행)

- 최종 합격자 발표 : 종합면접 후 1주 이내 (개별 통지)

- 입사 예정일 : 2026년 1월 5일(월)

※ 전형 일정은 회사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

※모든 채용과정은 비공개로 진행됩니다.


◆ 제출 서류

- 이력서 1부

- 자기소개서 1부

- 포트폴리오 1부(PDF 첨부 필수)

※ 이력서·자기소개서는 채용 홈페이지 양식으로 작성해야 합니다.

※ 포트폴리오는 recruit@asiae.co.kr로 별도 제출해야 합니다.

※ 기사 링크만 첨부하는 형태의 포트폴리오는 인정되지 않습니다.


◆ 접수 방법

- 접수 기간: 2025년 10월 21일(화) ~ 11월 3일(월) 23:59

- 접수 방법: 아시아경제 채용 홈페이지(recruit.asiae.co.kr)


◆ 기타 사항

- 국가보훈대상자 및 장애인은 관계 법령에 따라 우대합니다.

- 지원서 허위기재나 부정행위가 확인될 경우 합격이 취소됩니다.

- 문의: 아시아경제 경영지원실 (02-2200-2193 / recruit@asiae.co.kr)


[알립니다] 2025 아시아경제 경력직 공개 채용 원본보기 아이콘




AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"전기밥솥이 이렇게 위험하다니"…귀찮다고 쌀 씻었다가 건강에 치명적 "전기밥솥이 이렇게 위험하다니"…귀찮다고 쌀 씻... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

전기밥솥 이렇게 쓰면 치매 위험…"내솥에 쌀 씻지 마라" 경고

11월 3일 성심당 갔다간 허탕…전 매장 휴업 공지 알고보니

또 한국어 낙서 '나라 망신'…스페인 유명 성당에 적힌 '쀍'

"외교부, 문전박대 없었다고? 대사관 초소서도 쫓겨났다" 당사자 분통

"세 번이나 기막힌 타이밍에 임신" 3년 6개월 징역 하루도 안 사는 中 여성

"50억 아파트에 5000만원 보유세"…집값 안정 vs 시장 불안 '팽팽'

AI 경쟁 과열 탓…美 실리콘밸리에 중국 '996' 근무

새로운 이슈 보기