[알립니다] 2025 아시아경제 경력직 공개 채용

서류접수는 11월 3일까지

2026년 1월5일 입사 예정

정보가 실시간으로 전달되고, 인공지능(AI)까지 가세해 온갖 볼거리, 읽을거리가 쏟아지는 콘텐츠 대홍수의 시대.

노이즈와 정보를 가려내는 일은 그 어느 때보다 중요해졌습니다.

아시아경제는 복잡한 경제 이슈를 명확하게 분석하고,

투자자 의사결정에 영향을 미치는 경제 콘텐츠 플랫폼으로 성장하고 있습니다.

주식·원자재·부동산·가상자산 등 투자와 경제의 본질을 꿰뚫고,

독자에게 진짜 인사이트를 함께 전할 경력기자를 모십니다.

◆지원 자격

- 언론사 취재기자 경력 3년 이상

- 국내외 4년제 정규대학 졸업 이상 학력

- 남성의 경우 병역필 또는 면제자

- 해외여행에 결격사유가 없는 자

◆전형 절차

- 서류 접수 : 10월 21일(화) ~ 11월 3일(월) 23:59 (자사 채용 홈페이지 접수)

- 서류 합격자 발표 : 11월 7일(금) (홈페이지 공지)

- 온라인 인성검사 : 11월 7일(금) ~ 11월 11일(화)

- 직무역량평가·종합면접 : 11월 24일(월) ~ 11월 26일(수) (아시아경제 본사 진행)

- 최종 합격자 발표 : 종합면접 후 1주 이내 (개별 통지)

- 입사 예정일 : 2026년 1월 5일(월)

※ 전형 일정은 회사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

※모든 채용과정은 비공개로 진행됩니다.

◆ 제출 서류

- 이력서 1부

- 자기소개서 1부

- 포트폴리오 1부(PDF 첨부 필수)

※ 이력서·자기소개서는 채용 홈페이지 양식으로 작성해야 합니다.

※ 포트폴리오는 recruit@asiae.co.kr로 별도 제출해야 합니다.

※ 기사 링크만 첨부하는 형태의 포트폴리오는 인정되지 않습니다.

◆ 접수 방법

- 접수 기간: 2025년 10월 21일(화) ~ 11월 3일(월) 23:59

- 접수 방법: 아시아경제 채용 홈페이지(recruit.asiae.co.kr)

◆ 기타 사항

- 국가보훈대상자 및 장애인은 관계 법령에 따라 우대합니다.

- 지원서 허위기재나 부정행위가 확인될 경우 합격이 취소됩니다.

- 문의: 아시아경제 경영지원실 (02-2200-2193 / recruit@asiae.co.kr)







