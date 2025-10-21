본문 바로가기
대통령실

위성락 국가안보실장, NATO 사무차장과 면담…"한-NATO 파트너십 더욱 강화"

임철영기자

입력2025.10.21 08:33

NATO 사무차장, 방산 분야 협력 강화 필요성 강조 "적극 지원하겠다"
한반도 정세·우크라이나 전쟁 평가도 공유

위성락 국가안보실장이 20일 '서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회(ADEX) 2025' 참석차 방한 중인 라드밀라 셰케린스카 북대서양조약기구(NATO) 사무차장과 면담했다고 대통령실이 21일 밝혔다.

위성락 국가안보실장이 20일 '서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회(ADEX) 2025' 참석차 방한 중인 라드밀라 셰케린스카 북대서양조약기구(NATO) 사무차장과 면담했다.(출처: 대통령실)

위성락 국가안보실장이 20일 '서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회(ADEX) 2025' 참석차 방한 중인 라드밀라 셰케린스카 북대서양조약기구(NATO) 사무차장과 면담했다.(출처: 대통령실)

위 실장은 지난 7월 이재명 대통령과 마크 루터 NATO 사무총장 간 통화를 한 이후 지난 9월 NATO 군사위원장의 방한, 셰케린스카 사무차장의 방한 등 양측 간 고위급 교류가 활발히 이뤄지고 있는 점과 '한-NATO 방산협의체' 첫 회의가 지난 9월 벨기에 브뤼셀에서 성공적으로 개최된 점을 평가했다.


위 실장은 또한 유럽·대서양지역과 인도·태평양지역의 안보가 긴밀히 연계되고 있는 상황에서 우리 정부가 한-NATO 파트너십을 더욱 강화해 나가고자 한다고 했다.

이에 셰케린스카 사무차장은 공감을 표하는 한편 한-NATO 파트너십을 지속 심화해 나가기를 희망한다고 답변했다. 특히 방산 분야에서 협력 강화 필요성을 강조하며 이를 적극 지원하겠다고 했다.


아울러 이번 면담 자리에서 위 실장과 셰케린스카 사무차장은 최근 한반도 정세와 우크라이나 전쟁에 대한 평가를 공유하고, 글로벌 복합위기 속에서 한-NATO 간 정보 공유 확대 등을 통해 호혜적인 협력을 강화해 나가기로 하는 한편 앞으로도 한-NATO 파트너십 심화를 위해 긴밀한 소통을 이어가기로 했다.




임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
