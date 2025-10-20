▲김진곤 씨 별세, 김종필(창원특례시 기획조정실장)씨 부친상=19일, 창원경상국립대병원 장례식장 특2호, 발인 21일 오전 8시 30분
영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"종량제 봉투에 볼펜 버리면 80만원?"… 과태료 폭... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[부고] 김종필(창원특례시 기획조정실장)씨 부친상
2025년 10월 21일(화)
▲김진곤 씨 별세, 김종필(창원특례시 기획조정실장)씨 부친상=19일, 창원경상국립대병원 장례식장 특2호, 발인 21일 오전 8시 30분
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"오렌지색 좋아 샀는데 핑크색 됐어" 아이폰17 프로 변색 논란
"이게 1만5000원짜리 철판오징어, 절대 먹은 거 아냐" 제주서 또 바가지 논란
"종량제 봉투에 볼펜 버리면 80만원?"… 과태료 폭탄 맞는다 난리나자 정부 결국
2시간 후 돌아온 어머니까지…일가족 살해한 30대 범행 동기는
'6조 자산가' 절벽서 추락 사망 사건…10개월 만에 살인사건 전환
"한 덩이마다 보물이 숨어 있다" 외신이 극찬한 한국 '계란빵'
"보석 같은 눈 진짜였다" 유리 대신 '이것' 넣은 美 남성
"오렌지색 좋아 샀는데 핑크색 됐어" 아이폰17 프로 변색 논란
"종량제 봉투에 볼펜 버리면 80만원?"…과태료 폭탄 맞는다 난리나자 정부 결국
인천공항 3시간 걸리는데…이스탄불 '패스트트랙' 단 5분이면 끝